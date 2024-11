Quais são os benefícios de comer amendoim? Veja receitas

Se tem um alimento que fica bom na sua versão doce, salgada, cru, torrada ou em alguma outra de suas variações, é o amendoim. A iguaria é conhecida por harmonizar com diversos alimentos e também por ser um petisco que facilmente conquista o paladar de quem o consome.

Um dos fatos interessantes sobre esse alimento é sua categoria, pois não existe um consenso sobre ele. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), por exemplo, classifica o amendoim como leguminosa, mas outros especialistas da área dos alimentos apontam que ele é uma oleaginosa por ser composto por óleo (50%) e proteína (25% a 30%).

Benefícios do amendoim

No menu, o amendoim é um elemento bem interessante para se colocar na rotina por conta das propriedades em sua composição. Isso porque, de acordo com a matéria de Beatriz Bulhões para o Estadão, na editoria Saúde, o amendoim é rico em gorduras insaturadas e estas têm efeitos protetores, como o controle do colesterol e redução de problemas cardiovasculares.

Além disso, ele também concentra fitoesteróis que são responsáveis por controlar os níveis de colesterol. Fora isso, o amendoim também tem vitaminas, proteínas e nutrientes benéficos para a construção de músculos e fibras que ajudam no funcionamento do intestino.

Smoothie de açaí com pasta de amendoim

Que tal começar o dia bem com uma dose a mais de energia? Com somente quatro ingredientes, esse smoothie de açaí com pasta de amendoim é a vitamina perfeita para animar sua rotina. Clique e veja a receita completa.

Smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim Foto: Werther Santana | Estadão

Amendoim torrado

Quer um snack para se deliciar de tarde mas não tem muito tempo? A receita da chef Helô Bacellar é porção certa para aproveitar os benefícios do amendoim. Confira a receita completa.

Amendoim torrado e salgado da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Salada indonésia de frango, abacaxi e amendoim

Vamos de um jantar completinho e com uma mistura que dá água na boca! Essa salada é o acompanhamento que você precisa para harmonizar a refeição com o amendoim. Aprenda como fazer a iguaria.