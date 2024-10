Quais são os melhores pães italianos? Veja lista formada pelo TasteAtlas

Quando se pensa em Itália, automaticamente a mente se deixa levar pelas clássicas massas italianas. Claro que o carbonara, o cacio e pepe e a lasanha não deixam decepcionar, mas a Itália também é uma potência gastronômica na panificação.

Os pães italianos são diversos e variam de acordo com a região. Para acompanhar uma refeição e raspar o molho do prato ou para comer puro, esses pães impressionam. Conheça os 3 melhores pães italianos, segundo o TasteAtlas.

Piadina Romagnola

Tradicional comida de rua, a piadina romagnola serve como base de sanduíche. Os recheios mais comuns incluem presunto, tomate, rúcula e queijos cremosos. Antes, ela era consumida pura, já foi chamada até, pelo poeta Giovanni Pascoli, de “o pão da pobreza, da humanidade e da liberdade”.

Focaccia Barese

Da cidade de Bari, saem as deliciosas focaccias bareses. As diferenças entre ela e uma focaccia comum começam na massa, aqui é uma mistura de sêmola, farinha de trigo e purê de batatas. Por cima, comumente vem tomate cereja e azeitona. Uma refeição completa banhada em um bom azeite de oliva.

Focaccia alla Genovese

Um clássico italiano, acredita-se que a focaccia tenha nascido em Gênova. Ela é simples, mas deliciosa, é feita com farinha, fermento, sal, açúcar, água e azeite de oliva. Assada no forno até que fique dourada, crocante e brilhante. Na mesa, chega coberta com azeite de oliva e polvilhada com sal grosso. Sem mistério, mas ainda surpreendente.

Qual o melhor pão italiano de São Paulo?

Não precisa viajar para longe para ter um gostinho da boa comida da Itália. Em São Paulo, não faltam restaurantes que louvam a gastronomia italiana. O chamado “pão italiano” é um dos clássicos da capital.

Criado por imigrantes italianos, o pão ganhou fama nas padarias. O Paladar trouxe especialistas para elegerem o melhor pão italiano da cidade, confira o vencedor na reportagem.

Sobre o TesteAtlas, vale relembrar que o site elege comidas e lugares para comer através da opinião de usuários da plataforma que são pessoas amadoras, amantes da gastronomia. Portanto, as listas não são baseadas em vereditos de especialistas.