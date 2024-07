Quando se trata de pão em São Paulo, o pão italiano é um dos mais clássicos da capital, sendo amplamente apreciado tanto pela comunidade de descendência italiana quanto pelos amantes da iguaria. Devido à intensa imigração italiana, alguns endereços fazem o produto há gerações.

Aos apreciadores, poucas coisas se comparam à experiência de degustar um bom pão italiano quentinho, recém saído do forno, com miolo fumegante e casquinha bem crocante. Entre os profissionais do mundo da cozinha o papo não é diferente, e cada especialista tem no coração os seus lugares favoritos para comprar pão italiano.

O pão italiano centenário da São Domingos. Foto: Alex Silva/Estadão

Pedimos, então, a chefs que conhecem como ninguém a gastronomia da ‘terra da garoa’ que nos contassem quais são esses endereços espalhados pela cidade, bem como quais são as características que um pão italiano precisa ter para conquistá-los.

O recorte selecionado para a lista foi entre o circuito das padarias tipicamente italianas da capital, com foco nas receitas de pão que passaram de geração para geração e chegaram na cidade junto com os imigrantes dessa comunidade ao longo do século passado.

Pão italiano: filão ou redondo?

A panhota, pão italiano redondo. Foto: MARKITO/BY BRASIL/Adobe Stock

Há dois jeitos clássicos de produzir pão italiano: o filão, mais fino e o mais utilizado para fazer entradinhas com azeite, ervas frescas e, claro, as brusquetas; e o redondo (“panhota” ou “bolinha”, que pode ser aproveitado em sanduíches ou até mesmo servir de recipiente comestível para sopas.

Fato é que, sendo de qualidade, esses pães funcionam bem até sozinhos.

Os chefs que foram entrevistados

Fernando Couto , do restaurante Confraria do Sabor (@restauranteconfrariadosabor)

, do restaurante Confraria do Sabor (@restauranteconfrariadosabor) Geraldo Ribeiro , chef da rede Pobre Juan (@restaurantepobrejuan)

, chef da rede Pobre Juan (@restaurantepobrejuan) Thiago Luzardo , do chef do Braca Bar (@luzardoth, @bracabar)

, do chef do Braca Bar (@luzardoth, @bracabar) Pedro Mattos, chef do restaurante Pappagallo Cucina (@chefpedromattos, @pappagallo.cucina)

Onde comprar pão italiano em São Paulo?

A lista dos chefs dos melhores lugares pão italiano na capital ficou assim:

Padaria 13 de Maio ;

; Padaria Carillo ;

; Padaria São Domingos;

O que cada pão italiano tem de bom?

Veja, a seguir, quais foram as impressões dos chefs e profissionais sobre cada um dos lugares indicados para comprar pão italiano, entre alguns dos endereços mais tradicionais que servem a iguaria.

Padaria São Domingos - indicada por Fernando Couto e Thiago Luzardo

Na São Domingos, os produtos saem do mesmo forno desde a abertura,em 1913, e o espaço, apertado, nunca mudou Foto: Werther Santana/Estadão

Indicada pelos chefs como uma das melhores opções para comprar pão italiano tradicional da cidade, a Padaria São Domingos é uma das mais antigas da cidade, e está em funcionamento desde 1913.

O pão italiano é o carro-chefe da casa, e o chef Fernando Couto destaca a regularidade da receita do pão ao longo dos anos: “A São Domingos é a opção perfeita para quem deseja aquele pão bem tradicional da Itália, que passa por gerações sem perder a qualidade e o sabor”, comenta.

“Assim que me instalei em São Paulo quis conhecer o pão italiano da São Domingos - são deliciosos e um dos destaques da casa ao lado do pão de calabresa”, adiciona o chef do Braca Bar, Thiago Luzardo.

O pão italiano da São Domingos sai por R$ 15,20 (filão de 400 g).

Serviço: Endereço: Rua São Domingos, 330, Bela Vista. Horário de funcionamento: segunda à sexta das 08h às 19h, sábado das 07h30 às 20h, domingos e feriados das 07h30 às 15h. Telefone: 11 3104-7600. Instagram: @padariasaodomingos.

Padaria 13 de Maio - indicada pelo chef Geraldo Ribeiro

A centenária Padaria 13 de Maio, localizada na região de Moema/Indianápolis, em São Paulo, é a favorita do chef executivo Geraldo Ribeiro, da rede Pobre Juan. Os pães que consome e recomenda são os pães italianos tradicionais da casa, seja o filão ou o ‘bolinha’.

A receita da casa conquistou o especialista, e segue os moldes tradicionais, e leva apenas farinha de trigo italiana, água, sal (2% em relação ao peso de farinha) e fermento natural. Ribeiro também recomenda os pães italianos mais diferentes da casa, como o integral, o pão de nozes e o de uvas passas. Os pães são assados em forno a lenha.

Tanto o filão quanto o redondo saem por R$ 14,90.

Serviço: Endereço: Avenida dos Carinás, 535 - Indianópolis. Horário de funcionamento: segunda a quarta das 07h30 às 19h, quinta a sábado das 07h30 às 20h, domingo das 07h30 às 16h. Instagram: @padaria13demaio.

Padaria Carillo - indicada pelo chef Pedro Mattos

Os pães da Carillo são preparados com a mesma receita desde a sua inauguração, há 103 anos, pelo bisavô de Guilherme e Gabriel. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Carillo também está no circuito das padarias italianas centenárias de São Paulo, e, segundo a opinião do chef do Pappagallo, serve um dos melhores pães italianos da capital paulista. “O meu jeito preferido de consumir o pão italiano da Carillo é tostado na chapa com manteiga - fica bem crocante e saboroso”, conta o chef.

Desde 1912 no bairro da Mooca, a padaria centenária faz o pão italiano com a mesma receita desde a sua inauguração. O pão é servido de algumas maneiras na casa: filão ou redondo (Panhota) de 500g, por R$ 20,32, enquanto os de 800g saem por R$ 26,67, além da panhota de 250g, por R$ 12,70.

Serviço: Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 29 - Água Rasa. Horário de funcionamento: todos os dias das 06h às 22h. Telefone: 11 2605-4045. Instagram: @padariacarillo.

