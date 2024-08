Quais temperos usar no dia a dia? Paladar responde

Os temperos são ingredientes que dão vida aos pratos. Usados diariamente, do sal e pimenta a ervas como salsa e coentro, esses elementos não só realçam sabores, mas também adicionam complexidade e profundidade nas receitas.

Contudo, há quem gostaria de diversificar ainda mais esse cantinho da cozinha, saindo um pouco da mesmice de cebola e alho, por exemplo. No Paladar Responde, a chef Heloisa Bacellar, ao ser questiona sobre o assunto não hesitou em deixar umas boas dicas.

“Olha, além do alho e cebola, as ervas todas”, disse. A chef ressaltou que não sabe cozinhar sem esses temperos, álias para Heloisa as ervas são responsáveis em dar vida, sabor, cor e textura. Além disso, no grupo dos aromatizantes, Bacellar, citou o alho-poró, salsão e a cenoura. “Estes são os clássicos”, afirmou.

Uma dica que a chef deu, é que com esses temperos citados, a pessoa já consegue fazer um mar de combinações. E ela usou o arroz como exemplo. “Quer dar uma cara mais chiquezinha no arroz? Coloca o alho-poró no lugar da cebola”.

Em que momento posso usar as ervas?

Segundo a chef Heloisa Bacellar, a pessoa pode usar as ervas em dois momentos distintos. Ela explicou que no ensopado de franguinho, por exemplo, você pode amarrar as ervas no momento que for refogar, usar tomilho, manjericão e folha de louro, juntas. Depois, na hora de servir, você vai tirar esse “laço” que você fez, porque toda a vitamina delas já ficou no ensopado, e jogar fora. Por fim, antes de servir, você volta com ervas frescas novinhas para dar um aroma. “Elas vão dar vida, alegria e frescor”, disse.

Como fazer arroz branco

Esse é item obrigatório, não pode faltar. Aprenda a fazer um arroz branco de respeito, bem temperado, soltinho, super cheiroso. Quem ensina passo a passo é a chef Janaína Rueda, do Bar da Dona Onça.Veja como fazer. Foto: Fernando Sciarra/Estadão

Faça o teste com a indicação da chef Heloisa Bacellar, trocando a cebola pelo alho-poró, nesta receita rápida e fácil. Veja a matéria completa neste link.

Frango ensopado da Dona Olga

Essa é uma receita de mãe: de dona Olga, mãe da colunista do 'Paladar' Neide Rigo. Ela sempre usava frango caipira, alfavaca, cheiro verde e uma boa dose de paciência. É daqueles pratos que une a família inteira ao redor da mesa.Veja como fazer. Foto: NEIDE RIGO/ ESTADÃO

Separamos também uma receita de frango ensopado para você testar o que a chef indicou com os temperos diferentes. Receita completa neste link.