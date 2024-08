Testamos 12 marcas de macarrão sem glúten; conheça a campeã

A diferença entre o macarrão sem glúten e o tradicional é que ele é produzido com farinha de arroz e farináceos entre os ingredientes em vez de farinha de trigo, assim originando uma massa sem glúten.

Essa mudança requer escorrer a massa um pouco antes e consumir logo após o preparo. Existem algumas massas de espaguete sem glúten no mercado, e o Paladar Testou, com a ajuda de especialistas, revelou qual é a melhor:

Urbano é melhor marca de macarrão sem glúten

A marca Urbano recebeu o Selo Paladar de melhor espaguete sem glúten conforme a opinião dos especialistas. O produto, fabricado em Santa Catarina e com farinha de arroz na composição, se destacou pela boa textura e elasticidade, com uma massa de sabor neutro que adere ao molho.

Selo Paladar

O Selo Paladar dos testes comprova a qualidade dos produtos disponíveis nos supermercados com base nas opiniões de especialistas sobre diversos rótulos. Você pode conferir outros testes.

O espaguete sem glúten da Urbano foi a preferida do júri Foto: Leo Martins/ Divulgação

Apesar da Urbano ter ficado em primeiro lugar, outras marcas se destacaram no pódio. A Renata ficou na segunda colocação devido sabor agradável, com uma massa que permanece com os fios inteiros e adere bem ao molho.

Em terceiro lugar, a Farfalle agradou ao paladar dos especialistas pela boa textura e elasticidade adequada. A marca é especializada em massas sem glúten, feitas com farinha de arroz e cúrcuma. Veja todas as marcas avaliadas.

Degustação às cegas

Esse pódio foi definido depois que 12 marcas populares de massa espaguete sem glúten foram avaliadas às cegas (ou seja, não identificadas inicialmente) pelos especialistas em aparência, sabor, capacidade de aderência ao molho e textura.

Essas opções, compradas em grandes redes de supermercado da capital paulista, foram experimentadas após serem preparadas seguindo orientações descritas nas embalagens e servidas em porções pura e combinadas ao molho ao sugo. Confira o teste completo aqui.

Jurados se reuniram no restaurante Cantaloup para avaliar a melhor marca de espaguete sem glúten do mercado. Foto: Leo Martins Foto: Leon Martins

Massa sem glúten é tendência no mercado?

Diferentes marcas estão se empenhando na produção de massa sem glúten em larga escala e ampliando as variedades disponíveis nas prateleiras dos supermercados. Isso se deve ao fato do macarrão sem glúten estar se tornando uma demanda que vem crescendo entre os clientes.