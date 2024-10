Com colarinho branco e corpo dourado, o melhor chope do Brasil acaba de ser anunciado. O grande vencedor do Heineken Masters é o Doctor Beer, bar de Marília, interior de São Paulo. Esse é um programa do Grupo Heineken que busca a casa que faz a melhor tiragem de chope do país, treinando e avaliando bares e restaurantes em todo o território nacional. A campanha teve início este ano e contou com 80 estabelecimentos.

Localizado em Marília, a Doctor Beer receberá R$ 20 mil, além de uma experiência exclusiva em Amsterdã. “Somos parceiros da Heineken há mais de 10 anos, e foi em nosso bar que a cerveja Heineken 600 ml chegou pela primeira vez ao interior de São Paulo, seguida pela introdução do chope. Como um grande apreciador de chope e da marca, é uma paixão que compartilho com a equipe, e o concurso só fortaleceu ainda mais esse entusiasmo. Sempre buscamos oferecer o chope perfeito e o Heineken Masters nos proporcionou treinamentos que elevaram ainda mais o nível do nosso serviço, mantido sempre com muito cuidado e dedicação”, destacou Wilson Claro, proprietário do Doctor Beer.

A Doctor Beer, de Marília, conquistou o prêmio de melhor casa de chope do Brasil. Foto: Núcleo Cenografia/DIvulgação

O dono da Doctor Beer também destacou que, como um bar localizado no interior de São Paulo, longe do circuito tradicional dos bares dos centros das grandes metrópoles, a vitória no concurso é uma grata surpresa. “Estar entre os 10 melhores já era motivo de orgulho, principalmente como um bar do interior de São Paulo, e conquistar o primeiro lugar foi realmente algo indescritível.”

Além da casa vencedora, bares de Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul também ficaram no top 10. A próxima edição está programada para 2025.

