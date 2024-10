Qual é o segredo para dar mais sabor às suas receitas usando menos sal?

O sal não é o vilão da alimentação, mas precisa ser consumido com moderação, especialmente por pessoas com hipertensão ou outras doenças cardíacas. Nos produtos industrializados, principalmente, já existe uma quantidade grande de sódio.

Especialistas indicam consumir, no máximo, 2.300 miligramas de sódio por dia, o que equivale a uma colher de chá do sal de cozinha. Saiba mais sobre sódio na reportagem publicada pelo Estadão. Uma estratégia para diminuir o consumo de sódio é utilizar outros temperos.

Ervas, especiarias e pimentas trazem um sabor especial para os preparos e, quando misturadas com o sal, podem criar um tempero caseiro delicioso.

Como preparar tempero caseiro?

Compre ervas desidratadas. A sugestão da nutricionista Lara Natacci, da DietNet, em entrevista ao Estadão, para tempero caseiro é misturar 10 gramas de alecrim, orégano, manjericão e sal. Sal e ervas em porções iguais.

Para incrementar ainda mais o tempero, é possível acrescentar especiarias, como cúrcuma e pimentas. É importante ir experimentando, para dosar e não exagerar em nada. Com a mistura feita, basta bater tudo no liquidificador ou mini-processador.

Para armazenar, escolha potes com tampa. O prazo de validade varia de 15 a 20 dias. Esse tempero caseiro é bem versátil e combina, principalmente, com carnes, peixes, refogados e até no arroz com feijão.

Flor de sal no pote Foto: Adobe Stock/ Miguel Valente

Se tem um alimento que entrou na moda na gastronomia nos últimos tempos é a flor de sal. Esse tipo de sal é mais leve e menos salgado do que sua versão comum. Como não passa por nenhum refinamento, apresenta mais minerais. Ela é intensa de sabor e serve para dar um toque especial ao final das receitas, sejam doces ou salgadas. Saiba mais sobre aqui.