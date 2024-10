Como escolher uma boa manteiga? Saiba mais detalhes sobre o ingrediente

Alguns supermercados oferecem diversas marcas de manteiga, sejam nacionais ou importadas. Esse ingrediente é versátil e pode complementar uma receita, adicionar um sabor especial ou simplesmente passado no pão.

Embora seja muito comum na alimentação, muitas pessoas podem ter dúvidas sobre o produto, principalmente sobre sua origem, breve composição e até como identificar a qualidade. Tire algumas dessas dúvidas abaixo:

Qual a diferença entre manteiga com sal e sem sal?

Pode parecer óbvio: uma versão leva sal na composição, enquanto a outra não. Isso, é claro, influencia no resultado final do ingrediente, no entanto, o detalhe está por trás desse fator.

Segundo o técnico agrícola Ricardo Bonilla explicou ao Paladar, o sal muitas vezes pode ser usado para ‘’mascarar defeitos’', e por isso a versão sem esse tempero pode ser considerada mais pura.

Como escolher uma boa manteiga?

Para escolher uma boa manteiga, alguns aspectos são essenciais e definem uma manteiga de qualidade: sabor de leite, textura cremosa e delicada, além de untuosidade. Uma manteiga com esse potencial indica, provavelmente, uma matéria-prima de qualidade.

Como é feita a produção de manteiga?

Em resumo, a composição da manteiga consiste no uso de creme de leite fresco. Durante o processo de fabricação, o ingrediente é separado em componentes como água e gordura, presentes na nata do leite, seguindo para o resultado final e garantindo a consistência e sabor desejados.

Qual a diferença da manteiga francesa para a brasileira?

A principal diferença entre as duas está na quantidade de gordura, que reflete diretamente no sabor. A manteiga francesa precisa ter no mínimo 85% desse componente, enquanto no Brasil esse teor chega a 80%, o que a torna mais neutra no paladar.

Receitas com manteiga

