Qual é melhor: matcha ou café? Veja benefícios e receitas

O matcha e o café são duas das bebidas mais populares quando o assunto é energia e foco. O que poucos sabem é que o matcha tem ganhado destaque não apenas como alternativa ao café, mas também por seus benefícios únicos para a saúde.

O poder antioxidante do matcha

O matcha, um chá verde de origem japonesa, é conhecido por ser mais potente em antioxidantes do que outras variedades de chá. Seu diferencial está no processo de cultivo, onde as folhas são sombreadas antes da colheita, aumentando a concentração de clorofila e aminoácidos. Esse processo resulta em uma bebida rica em antioxidantes, como as catequinas, que ajudam a combater os radicais livres e a proteger as células do corpo. Além disso, o matcha contém L-teanina, um aminoácido que promove um estado de alerta relaxado, o que diferencia a energia fornecida por ele da do café, geralmente associada à excitação nervosa.

A versatilidade do café

Por outro lado, o café é um velho conhecido, especialmente no Brasil. Rico em cafeína, ele é um estimulante natural que ajuda a aumentar a concentração e o desempenho cognitivo. Porém, seus efeitos podem variar de acordo com o tipo de grão e o método de preparo. Enquanto o matcha oferece uma liberação mais lenta e gradual de energia, o café tende a ter um impacto rápido, sendo a opção favorita de quem busca uma dose imediata de disposição.

PUBLICIDADE

Entre os benefícios do café, destacam-se sua ação antioxidante e a capacidade de melhorar o humor e a memória. Além disso, o café pode ajudar na queima de gordura, pois aumenta o metabolismo e a oxidação de ácidos graxos.

Como escolher entre matcha e café?

A escolha entre matcha e café vai depender dos seus objetivos. Se você busca uma energia equilibrada ao longo do dia, com menos impacto no sistema nervoso e mais benefícios antioxidantes, o matcha pode ser a melhor opção. Já para quem prefere um impulso imediato de energia e maior foco mental, o café continua sendo a escolha clássica.

Como utilizar o matcha em receitas?

Além de ser consumido como chá ou com leite, o matcha pode conferir sabor e cor a diversos alimentos, como pães, bolos, sorvetes e outros. Também dá para usar o pó verde em smoothies, sucos e bebidas energéticas. Confira abaixo:

PUBLICIDADE

Smoothie matcha

Smoothie de matcha Foto: Renata Kerkmeester

Durante a época do verão, é normal que procuremos algo para nos refrescar. Confira essa deliciosa receita de smoothie de matcha. Essa bebida refrescante é perfeita para os dias mais quentes. Além do mais, ela é super saudável, ideal para quem quer manter a forma.

Feita com iogurte, leite, matcha e folhas de hortelã, a chef Ana Negrão é a responsável por essa cremosidade toda. Veja receita completa no link.

Café gelado

PUBLICIDADE

Café coado gelado e aromatizado com toques de laranja Foto: Thais Freitas | Sagrado Boulangerie

Já para os amantes de café, aprenda a preparar café gelado aromatizado com laranja. Nesta versão, o café coado leva várias pedras de gelo e rodelas de laranja que trazem o toque especial à bebida. Saiba como preparar no link.