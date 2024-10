É comum encontrar o shoyu em restaurantes japoneses, porque ele combina perfeitamente com os insumos dessa culinária. No entanto, também dá para usar o molho em outros pratos, mas surge a dúvida de qual tipo, quanto colocar e até mesmo a combinação ideal.

Na matéria de Cintia Oliveira, especialistas deram alguns exemplos de qual shoyu usar em cada prato. Para chef Tohya Yamashita, carnes cozidas lentamente podem levar o shoyu do tipo usukuchi, mais salgado e de coloração clara.

Já a versão tradicional pode ser usada em casa para aromatizar caldos, saltear legumes, entre os ingredientes do ramen ou em uma carne de porco temperada com o molho e grelhada, dando um toque especial e equilibrado nessas receitas.

Se você preferir uma versão mais suave, pode apostar no ganjang, versão coreana do molho de soja fermentado, que também combina com diversos preparos e não deixa a desejar em questão de sabor e textura.

Como melhorar o shoyu em casa

Embora tenha diversas utilidades em sua versão tradicional, adicionar alguns ingredientes no shoyu pode fazer diferença. O sushi chef Danilo Gonçalves mencionou que dá para melhorar o molho em casa usando apenas três ingredientes: dashi, saquê e gengibre. Essa alternativa amplia a flexibilidade do molho.

Quantidade

Pelo sabor potente e característico salgado, segundo a restauratrice Regina Hwang, é preciso ter atenção a quantidade inserida em um prato. Para ela, o molho shoyu deve ser adicionado em poucas quantidades, fazendo assim com que o preparo ganhe um toque especial, e não excessivamente salgado.

Melhor do mercado

O Paladar testou marcas populares de molho shoyu do mercado, em conjunto com especialistas, para descobrir a que oferece maior qualidade em termos de sabor, aparência, consistência e aroma. O teste ocorreu às cegas, ou seja, sem que os especialistas soubessem quais marcas estavam provando, garantindo um resultado imparcial. Veja o teste completo aqui.

