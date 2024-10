Qual é o sorvete mais desejado do Brasil? Descubra

O gelato é uma sobremesa italiana famosa por sua textura cremosa e sabor intenso. Diferente do sorvete comum, ele é feito com menos gordura e servido a temperaturas mais baixas, o que realça os sabores e tem o colocado na posição do sorvete mais desejado do Brasil.

O chef italiano Nello Cassese, do restaurante Cipriani no Copacabana Palace, é famoso por suas criações de sobremesas, especialmente seu gelato artesanal.

Como o gelato é 100% natural e apresenta uma durabilidade muito curta, no início, ele só era servido aos seis comensais da mesa do chef, dentro da cozinha do Cipriani: “Pelo restaurante passavam 120, 130 pessoas por dia, porque era à la carte, ia cair a qualidade, né?”, revelou o chef em matéria ao Paladar. Com sua popularização, isso mudou muito.

Os sabores incluem combinações como amarena com morango, marrom glacê com merengue, diferentes variações de chocolate, baunilha pura e os favoritos do chef: pistache e gianduia (creme de avelã com chocolate).

Saiba mais sobre o artista por trás do gelato

Saiba mais sobre o artista por trás do sorvete Foto: Tomás Ragel

Nello Cassece é o chef das 10 operações da luxuosa Belmond na América do Sul, incluindo oito hotéis, dois trens e 13 restaurantes, dentre os quais os estrelados Mee e Cipriani, seu xodó, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Saiba mais neste link.

Onde tomar sorvete em São Paulo?

As sorveterias em São Paulo se destacam pelas grandes características, oferecendo uma ampla gama de opções que vão desde os clássicos gelatos italianos até criações mais inusitadas e com foco em ingredientes brasileiros.

Pensando nisso, o Paladar selecionou sete locais diferentes para você tomar um sorvete em São Paulo. Confira a lista completa aqui.