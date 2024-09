O que o queijo coalho precisa ter para ser de qualidade?

Em determinada prateleira do mercado, você encontra diversas marcas de queijo coalho. Nesse momento, surge a dúvida de qual levar para casa, porque bom mesmo é selecionar um queijo desse e aproveitar tudo o que ele tem a oferecer no paladar.

E o que ele tem a oferecer? De acordo com a matéria de Chris Campos, há algumas características que determinam a qualidade de um bom queijo coalho. Especialistas concordam sobre os aspectos mais importantes a serem considerados.

Ao ser levemente derretido, o queijo coalho precisa ganhar uma textura agradável, macio por dentro e com uma casquinha crocante por fora, fugindo de uma textura borrachuda e complemente derretida no aquecimento.

Qual marca escolher?

Teste paladar de queijo coalho. FOTO Taba Benedicto/ Estadão Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Um queijo coalho pode ter essas características quando vai para as prateleiras. O Paladar testou 15 opções do mercado, avaliando cada uma delas em critérios importantes como sabor e textura. Com isso, três marcas de queijo coalho se destacaram. Veja o teste completo aqui.

Tirolez Polenghi Sol Brilhante

Tudo sobre queijo coalho

Saber o que um bom queijo coalho tem a oferecer e qual marca escolher é importante, mas também é fundamental verificar como armazenar, além de explorar a sua versatilidade na cozinha, entender a importância desse alimento na culinária sertaneja e muito mais. Você pode conferir esses e outros assuntos na matéria de Luigi Di Fiore, ‘Tudo sobre queijo coalho, símbolo da gastronomia nordestina e brasileira’.

Receita com queijo coalho

Arroz caldoso com carne e queijo coalho

Essa receita fácil é saborosa e cremosa. A sugestão é finalizar o prato com o queijo coalho frito por cima, pingos de creme de alho e cebolinha francesa. Veja a receita completa aqui.