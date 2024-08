Chefs indicam onde comer os melhores pães de queijo em São Paulo

Um excelente pão de queijo deve ter um gosto acentuado de queijo e um exterior levemente gratinado, como pontuaram chefs em matéria de Luigi Di Fiore ao Paladar. Em São Paulo, alguns locais oferecem esse principal aspecto e outros atributos, resultando em um pão de queijo de qualidade.

Eles citaram quais são esses lugares: A Portinha, By Kim e Conceição Discos & Comes. De versões tradicionais até as diferentonas, essas indicações valem a visita. Leia o conteúdo completo aqui.

A Portinha

Com uma versão em formato de waffle e queijo mineiro Grana dos Lauras entre os ingredientes, Fernando Oliveira, do Sancho Bar y Tapas, indica o A Portinha como um lugar que oferece um excelente pão de queijo.

By Kim

O pão de queijo em formato de waffle é diferente assim como o pão de queijo folhado da By Kim, uma confeitaria de inspiração coreana que está ganhando popularidade com essa versão inovadora.

Após diversos testes, Veronica e Mario criaram um formato de pão de queijo com massa folhada. Foto: Leo Martins/Estadao Foto: Leo Martins/Estadao

Conceição Discos & Comes

Para o chef Ivan Santinho, você pode comer um bom pão de queijo na Conceição Discos & Comes. O lugar oferece um sanduíche com pão de queijo entre os ingredientes, além de porções recheadas com pernil desfiado e temperos diversos.

Pão de queijo é eleito um dos melhores pães mundo pelo TasteAtlas

O pão de queijo não é famoso apenas no Brasil. Em maio de 2024, o pão de queijo se destacou internacionalmente na lista do TasteAtlas ao ocupar o segundo lugar entre os dez melhores pães do mundo, descrito como facilmente feito e tradicional no país.

A classificação é realizada por meio das avaliações dos usuários do site que não são profissionais ou especialistas em gastronomia. Eles atribuem pontuações a pratos típicos de diversas partes mundo, e o conjunto desses dados são utilizados para formar as médias das pontuações. Entenda.

Pão de queijo caseiro

Experimentar as versões dos estabelecimentos é uma excelente escolha, mas você também pode preparar um pão de queijo em casa, utilizando os ingredientes em proporções corretas e sabendo quais passos seguir. Veja a receita completa aqui.

Pão de queijo de meia cura de Araxá. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Leia também

Melhor pão de queijo congelado do mercado

Ainda sobre saborear o pão de queijo em casa e contando com praticidade, dá para apenas assar o pão de queijo congelado e sentir todo o seu sabor, basta comprar uma marca de qualidade disponível nas prateleiras.

Para te ajudar na escolha, o Paladar contou com especialistas para testar e eleger as melhores marcas de pães de queijo vendidas nos mercados entre oito opções. Veja o resultado completo aqui.