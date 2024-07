Queijo mais caro do mundo foi vendido em leilão; veja preço

O queijo azul espanhol Cabrales quebrou o recorde de queijo mais caro do mundo já vendido, ao ser arrematado por mais de US$ 32.000 em um leilão, durante um festival de queijo local na cidade de Las Arenas, Espanha.

Para se ter uma ideia uma única roda de 4,8 libras do produto lácteo semiduro e picante — que é amadurecido nas cavernas montanhosas das Astúrias, no norte da Espanha entrou para o Guinness World Records.

De acordo com o The New York Post, o último lance foi feito pelo restaurante Llagar de Colloto, de Oviedo. O total pago pelo estabelecimento foi de 30 mil euros. “Sabíamos que tínhamos um bom queijo, mas também que era muito difícil ganhar”, disse Guillermo Pendás, que produziu o produto na fábrica da família em Los Puertos.

Como é a produção do queijo mais caro do mundo?

O queijo cabrales também desenvolve uma gosminha vermelha, que é raspada antes do queijo ser embalado. FOTO: Débora Pereira/Revista Profissão Queijeira.

O queijo Cabrales é um tipo especial com processos únicos. É produzido artesanalmente usando leite de vaca cru ou uma mistura de leites de vaca, ovelha e cabra. Esses queijos são maturados em cavernas naturais nas montanhas por um período de quatro meses.

A atividade leiteira é a principal fonte da economia local. Segundo o Paladar apurou nesta matéria da Débora Pereira. Além disso, o Cabrales, leva cerca de 15 dias para sua fabricação nas cavernas naturais para ganhar suas nuances azuis, verdes e cinzas azulados.

No queijo leiloado, Rosa Vada, mãe de Pendás e dona do Los Puertos, disse que o queijo vencedor foi maturado em uma caverna por “um mínimo de oito meses”.

Veja mais do Cabrales de perto

Ficou com vontade de queijo?

Queijo francês bleu du Queyras, que é suave e cremoso Foto: Débora Pereira/Profissão Queijeira

