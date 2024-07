Qual é o país com recorde de consumo de queijo no mundo?

O queijo é um dos alimentos mais populares, e sua produção é amplamente explorada ao redor do mundo, resultando em uma grande variedade nos mercados. É muito queijo! Você sabia que existe um país com recorde de consumo de queijo no mundo?

Estamos falando da Grécia. De acordo com informações do portal Guinness World Records, em 1998, o país registrou o consumo de aproximadamente 27,5 kg de queijo por pessoa. Novamente: é muito queijo. Isso mostra que o queijo na Grécia é um dos favoritos da população, se destacando como o país que mais consome queijo per capita.

As inúmeras versões de queijo produzidas no planeta ampliam a versatilidade do produto: ele pode ser adicionado a receitas, saboreado in natura ou complementar lanches. As muitas formas de consumo contribuem para o crescente consumo de queijo. E você, gosta tanto de queijo assim?

Cachorro-quente mais caro do mundo

PUBLICIDADE

O Guinness World Records também revelou que o ‘’Juuni Ban’' é o cachorro-quente mais caro do mundo. Vendido por US$ 169 (aproximadamente R$ 811,20) em Seattle (EUA), ele é composto por ingredientes diferentes como maionese japonesa, foie gras, cebola grelhada, trufas negras e carne Wagyu. Confira mais detalhes aqui.

Testes de Paladar de queijos

Qual o melhor queijo parmesão?

Especialistas convidados por Paladar avaliaram 16 marcas de queijo parmesão encontradas nas redes de supermercados, considerando critérios como untuosidade, equilíbrio de sabor, textura e picância.

Após a degustação às cegas, as marcas Faixa Azul, Vigor e Galbani conquistaram o primeiro, segundo e terceiro lugar no pódio, respectivamente. Acesse o teste completo.

PUBLICIDADE

Teste de queijos parmesão par edicão do paladar - degustadores , Danilo Coelho, Jeremias Pereira, Virginia Jancso, Fernando Bonciani FOTO ALEX SILVA/ESTDÃO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Qual a melhor mussarela do mercado?

Em outra edição dos testes do Paladar, 9 marcas de mussarela fatiada vendidas nas redes de supermercado foram selecionadas para que especialistas definissem a melhor do mercado.

Os especialistas avaliaram cada marca diretamente da embalagem e a performance do derivado lácteo depois de aquecido em um sanduíche. Confira o resultado do teste aqui. Apesar do produto ser popular no Brasil com suas variedades, os números de consumo não alcançam o país com recorde de consumo de queijo.

Tste de mussarela. FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO