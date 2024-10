Queijo minas: 3 benefícios que você não conhecia

O queijo é uma estrela! Um dos tipos mais amados pelos brasileiros é o queijo minas. Fresco, leve e que derrete na boca, ele é conhecido por ser mais branco, com sabor mais próximo do leite puro. Ele tem menos furinhos porque não passa pelo processo de fermentação.

Antes, é preciso pontuar: queijo minas só vem de Minas Gerais. Se for produzido em outras partes do Brasil, esse tipo recebe o nome de queijo frescal. Além de delicioso, ele tem muitos benefícios. Saiba mais sobre esse queijo mineiro.

Fortalece os ossos

O queijo é rico em cálcio e proteínas. Essas duas substâncias juntas melhoram a saúde dos ossos, ideal para quem buscar fortalecimento.

Menos conservantes

Para quem busca fugir dos alimentos ultraprocessados e incluir uma opção mais natural na lista de compras, o queijo minas frescal pode ser a pedida ideal. Ele possui menos aditivos químicos, como corantes e conservantes, do que outros tipos de queijos.

Perfeito para a dieta

Quer emagrecer, mas sem abrir mão do sabor? O queijo minas é seu aliado. Boa parte da composição do queijo é água, então ele apresenta menos calorias, quando comparado a outros tipos de queijo. Na prática, você come mais, fica mais cheio e saciado, mas ainda consome menos calorias.

Nem só de queijo frescal se vive Minas Gerais. Outros tipos, muito amados pelos brasileiros, incluem: minas padrão e meia cura. Diferentemente do seu primo frescal, esses queijos são mais amarelados. O minas padrão tem textura macia, sabor suave, coloração amarelo-palha, sem casca e com baixo tempo de maturação.

Já o meia cura oscila entre os dois estágios: fresco e maturado, criando um sabor único no paladar. Saiba mais sobre queijos mineiros em reportagem de Giulia Howard, publicada no Estadão.

19-05-2023 - SÃO PAULO - SP / PALADAR OE / PRATOS SENAC - Quiche de tomate cereja e mussarela de bufala produzido na unidade SENAC da R. Pires da Mota, 838 em São Paulo.

Um dos preparos que o queijo brilha é a quiche. A massa amanteigada e a base de ovos e creme de leite aceita quase todos os tipos de recheio, basta soltar a criatividade. Receita clássica francesa, nessa versão ela entra com queijo minas, para um toque brasileiro especial.

Além do queijo, a quiche tem tomate cereja e manjericão, para trazer frescor e umidade. Pura ela já é uma delícia, mas vai muito bem acompanhada de uma boa salada verde. Confira a receita completa, publicada no Estadão, aqui.