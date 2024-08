Queijo minas é perfeito para a dieta; conheça benefícios e aprenda receitas fáceis

Originalmente e em boa qualidade, o queijo minas conquista pelo seu sabor suave e delicado, que ressalta o leite da sua composição. Ele pode fazer parte de uma tábua de frios, mas também complementa receitas caseiras. Além dessa dessas características, o queijo minas também é perfeito para a dieta. Você sabia?

A nutricionista e queijista Ana Carla Pichutte explicou ao Paladar que ele funciona especialmente em uma dieta com restrição de gorduras e calorias, pela menor densidade calórica na composição. O queijo minas é rico em cálcio e proteínas, propriedades que em conjunto também fazem bem ao organismo.

Saiba escolher

Essa versatilidade e benefícios do queijo minas são aproveitados em uma dieta quando o alimento possui qualidade. Na matéria de Giulia Howard, o queijista Falco Bonfadini, proprietário da Galeria do Queijo, ensinou a como identificar um bom queijo minas.

Ele recomenda verificar a embalagem, que não deve estar estufada, além de conferir a data de validade. Segundo ele, esse queijo deve ter suas características suaves, e é melhor evitar o que apresenta furinhos em maior quantidade.

Faça o queijo minas caseiro

Sabia que dá para preparar a versão caseira do queijo minas? Essa receita da Pousada Casa De Maria é fácil de fazer em casa e utiliza poucos ingredientes, tendo um resultado macio e saboroso. Veja a receita completa aqui.

Queijo frescal Foto: Pousada Casa de Maria

Além disso, aproveite o queijo minas também em outras receitas ideais para a rotina, como em uma crepioca recheada com queijo minas padrão ou uma empada de queijo com massa sequinha e recheio cremoso.

Queijo minas entre os melhores do mundo segundo o TasteAtlas

Abrangendo 2023 e 2024, o TasteAtlas elegeu os 100 melhores queijos do mundo, e o Brasil se destacou entre posições como 93º lugar, com o queijo minas. Ele é descrito pelo site como um queijo caracterizado por sua textura macia e úmida que combina com lanches e outras receitas.

As classificações do guia gastronômico são baseadas em votações e opiniões populares, ou seja, de pessoas que não são especialistas em gastronomia. Os usuários votam em pratos, bebidas e restaurantes autênticos, com o site posteriormente reunindo esses dados e criando médias globais.