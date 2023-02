Crepioca recheada com queijo branco pode ser uma ótima opção para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão Por Redação Paladar Crepioca com queijo minas padrão Tapioca misturada com ovo e recheada com queijo; confira a receita da nutricionista Gabriela Cilla Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Tem quem goste de tapioca e há os que preferem a crepioca, que é feita com a mistura de ovo e tapioca. Desta vez, pedimos para a nutricionista Gabriela Cilla nos ensinar a fazer uma versão do segundo exemplo: a crepioca com queijo branco. Esta crepioca com queijo minas padrão não tem segredo. Você só vai precisar de 3 ingredientes, além de uns 5 minutinhos, para ter um lanchinho leve e fácil. A receita da nutricionista vale para te alimentar e dar energia a qualquer hora, pode ser café da manhã, brunch, lanche da tarde e até jantar. E quem sabe este prato não entra para sua lista favorita de receitas com queijo branco?