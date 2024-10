Os melhores queijos de leite cru do mundo segundo o TasteAtlas

Dá para encontrar queijo em padarias, mercados e como protagonista de restaurantes. Basta um pedacinho para fazer toda a diferença em um prato. Uma das vantagens do queijo é a produção amplamente explorada em todo o mundo, que permite a criação de uma diversidade de versões.

Falando em queijo, temos os queijos elaborados a partir do leite cru, que merecem destaque. O TasteAtlas atualizou, no mês de outubro, uma lista que contempla os 100 melhores queijos de leite cru do mundo. Que tal conhecê-los?

Queijo Serra da Estrela (3º lugar; 4,6 estrelas)

Esse queijo de Portugal, produzido com leite de ovelha, se destacou em terceiro lugar, pelo sabor que combina doce e levemente azedo, sendo ideal para servir como aperitivo ou sobremesa. Ele apresenta um interior cremoso e semi-mole, enquanto sua coloração é puxada tanto para o banco quanto para o amarelo.

Saint-Félicien (2º lugar; 4,6 estrelas)

Azeitonas, baguete e crocante são as combinações perfeitas com esse queijo francês, que revela no paladar um sabor amanteigado, de nozes, frutado e azedo: bem complexo. Sua textura cremosa é resultado do uso do leite de vaca e do período de envelhecimento. Esse conjunto conquistou 4,6 estrelas do total de 5.

Parmigiano Reggiano (1º lugar; 4,7 estrelas)

Originário da Itália, esse queijo ganhou 4,7 estrelas e ficou com medalha de ouro nesse ranking do TasteAtlas. Ele se diferencia pela textura mais densa e sabores complexos, dependendo do tempo de maturação, aspectos formados durante a fabricação com o uso de leite de vaca.

TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.

Benefícios do queijo de leite cru

