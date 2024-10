Como saber se você está comprando queijo suiço de verdade?

Conhecidos pelo sabor adocicado e bom derretimento, os queijos suíços encantam o paladar brasileiro. Porém, na hora da compra, é preciso tomar cuidado para não ser enganado. Muitos queijos dizem ser suíços, mas, na verdade, foram produzidos no Brasil.

É comum encontrar queijos com a etiqueta “tipo gruyère”, “tipo emmental” e outros, porém o Ministério da Agricultura está pressionando os fabricantes de laticínios para que mudem a denominação, evitando que os consumidores sejam enganados na hora da compra.

Por mais que o queijo “tipo suíço” tente se aproximar do sabor, não é a mesma coisa. Se você busca o queijo tipicamente suíço, compre na seção de importados e veja, no rótulo, o lugar de produção. Confira a reportagem completa, publicada no Estadão.

Como são feitos os queijos suíços?

Os queijos suíços se diferenciam pela produção. Os queijeiros do país mantêm a tradição artesanal e natural, com tachos de cobre e calor da mão do mestre. A alimentação da vaca, sem fermentação, também faz muita diferença no resultado final.

Produzidos, em sua maioria, com leite cru de vaca, os tipos mais comuns produzidos no país são: emmental, gruyère, etivaz, appenzeller, vacherin fribourgeois, mont-vully, sbrinz e tête de moine.

Receitas com queijo

Suflê de queijo Foto: Magdalena Bujak - stock.adobe.com/Adobe st

Seja com matéria-prima suíça ou brasileira, esses pratos vão agradar o paladar de quem adora um prato com queijo. O suflê encanta pela textura aerada, e é uma forma diferente de apreciar o queijo. A base também pode ser incrementada com legumes e verduras, e até com mistura de vários tipos de queijos. Confira a receita completa aqui.