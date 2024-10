Os melhores queijos italianos segundo ranking internacional

A Itália é conhecida pela gastronomia que destaca massas e queijos, com receitas que ganharam popularidade além do país de origem. Vale destaque para os queijos, que ganharam uma lista no TasteAtlas, um guia gastronômico, revelando os melhores queijos italianos na categoria de semiduros. Descubra abaixo quais são:

Stelvio (3º lugar)

Em terceiro lugar, esse queijo apresenta uma coloração mais clara e interior com pequenos buracos, e conquistou 4,4 estrelas do total de 5. Ele é elaborado na província de Bolzano com leite de vaca.

Provolone del Monaco (2º lugar)

O provolone é produzido em Nápoles com leite de vaca e o gado leiteiro agerolese, resultando em um queijo de sabor amanteigado, doce e levemente picante que pode ser sentido conforme o envelhecimento.

PUBLICIDADE

Pecorino Toscano (1º lugar)

Esse queijo conquistou o primeiro lugar com 4,5 estrelas do total de 5 pelo sabor complexo, que evidencia um toque menos salgado e levemente doce, tornando o conjunto delicado e de textura macia. Ele é elaborado em Toscana com leite de ovelha.

TasteAtlas

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.

PUBLICIDADE

Leia também

Melhor queijo parmesão do mercado

Teste de queijos parmesão par edicão do paladar - degustadores , Danilo Coelho, Jeremias Pereira, Virginia Jancso, Fernando Bonciani. FOTO ALEX SILVA/ESTDÃO Foto: Alex Silva/Estadão

Os queijos italianos são um destaque mundial, mas há outros que podemos apostar e inclusive são vendidos nos mercados, como o queijo parmesão.

Em um teste do Paladar com essa categoria, as marcas Faixa Azul, Vigor e Galbani se destacaram em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, entre 16 opções avaliadas. Veja o teste completo.