Descubra a história da rabanada, suas tradições e como preparar em casa

A rabanada é uma sobremesa tradicional que conquista corações em diversas partes do mundo, especialmente nas épocas festivas.

A variedade de nomes e formas de preparo só evidencia sua enorme popularidade. No Brasil e em Portugal, o doce é chamado de rabanada, enquanto em algumas regiões de Portugal é conhecido também como fatia de parida. Já em outros países, o nome varia: na Espanha, é chamada de rebanada de pan; na França, de pain perdu; e nos Estados Unidos, é conhecida como french toast.

A rabanada nas diferentes culturas

Por toda a América Latina, a rabanada vai ganhando diferentes nomes. Na Espanha pan, (que significa fatia de pão), e em vários países latino-americanos, ela é chamada de torrija, torreja ou tostada, dependendo da região. Já na Indonésia, a versão da sobremesa é conhecida como roti telur, enquanto no Marrocos, é chamada de khobz belbid.

Mesmo com tantas variações de nome, o conceito de uma fatia de pão mergulhada em uma mistura de leite e ovos, frita e servida com açúcar e canela, permanece quase sempre o mesmo.

Uma tradição de Natal e Quaresma

A rabanada tem uma forte associação com a celebração religiosa. Em Portugal, ela é tradicionalmente consumida na véspera de Natal, durante a ceia da Consoada. Já na Espanha e em muitos países da América Latina, o doce é típico da Semana Santa, especialmente da Quaresma.

Os primeiros registros da rabanada em Portugal e na Espanha datam do século 15, com a sobremesa sendo muito popular nas tabernas de Madri no início do século 20. A receita foi se espalhando e se transformando, mas o encanto por ela permanece até hoje.

Rabanada: um doce que atravessa fronteiras

Não importa o nome ou a forma de preparo, a rabanada se manteve como uma sobremesa que atravessa gerações e fronteiras. Seja como parte das celebrações de fim de ano ou como um simples mimo durante a Quaresma, ela continua encantando os paladares ao redor do mundo.

Com tantos nomes e versões, o doce se reinventa, mas a base de pão, leite, ovos e açúcar é a mesma. O sabor da rabanada continua a ser sinônimo de afeto e tradição em diversas culturas.

Receita de rabanada

