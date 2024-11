O melhor jeito de fazer rabanada: testamos várias receitas e escolhemos a campeã

Para a nossa alegria, a temporada natalina já está quase dando o ar das graças e, junto com ela, aqueles pratos tradicionais que dão água na boca só de pensar…

Esse é o caso da rabanada! A receita de origem portuguesa conquistou fãs pelo mundo todo e virou tradição nas mesas durante as festividades de final de ano. Com diversos nomes, como pain perdu na França, khobz belbid no Marrocos e rebanada de pan na Espanha, a iguaria se consolidou como um elemento versátil e prático.

Entretanto, você não precisa esperar um mês até o Natal para fazer a rabanada! Receita boa a gente faz quando deseja e essa tem selo Paladar, então já é garantia de bons resultados! Ficou com vontade? Confira abaixo como fazer a receita simples:

Testamos

E se você tem receio de preparar o prato com medo dele não ser bom, não se preocupe! O Paladar testou a receita em 2014, com a ajuda da repórter Carla Peralva. Depois de várias tentativas com diferentes proporções, ingredientes e métodos, descobrimos como fazer a rabanada perfeita para surpreender no Natal ou na sua próxima refeição.

Rabanada

Com somente sete ingredientes você consegue uma rabanada sequinha e douradinha que vai fazer você querer repetir. A receita foi testada pelo Paladar e recebeu o selo de aprovação! Clique aqui e confira como fazer a rabanada.

Origem

Depois de se apaixonar pelo prato, ficou com curiosidade sobre a origem da iguaria? Te recomendamos ler sobre a história da sobremesa e como ela se difundiu pelo mundo. Veja aqui a origem da rabanada.