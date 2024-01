Receita fit: como fazer pasta de amendoim caseira?

Apesar de ter maior popularidade internacional, a pasta de amendoim ganhou espaço nos lares brasileiros principalmente por carregar ingredientes ‘‘fitness’' e que contém propriedades saudáveis para o nosso organismo.

Além disso, o componente encaixa em lanches práticos diários ou serve como um aperitivo em frutas, até mesmo para enganar a vontade de comer doces. A nutricionista Julia Andrade ensinou o passo a passo de como fazer a receita caseira da pasta de amendoim.

Para isso, são necessários apenas três ingredientes, porque os segredos mesmo estão no modo de preparo que vão intensificar o sabor do amendoim por meio do acréscimo de óleo de coco e sal.

Pensando nesse contexto, ainda no processador em velocidade máxima você vai misturar os itens principais e obter aquela pasta tradicional que deve ser reservada em um recipiente com tampa. Veja a receita completa aqui.