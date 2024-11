3 restaurantes tradicionais para visitar no Rio de Janeiro; conheça

Viajar é uma delícia, mas conhecer os lugares que formam a história da região é mais especial ainda. A gastronomia é uma das maneiras de se aprofundar na origem daquela região. Seja nas ruas ou em restaurantes, a culinária é uma ferramenta rica de aprendizado.

Um local cheio de identidade e raízes é o Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa é berço de gastronomias diversas e que contam, por si só, um pedaço das memórias do lugar.

Para você que deseja conhecer um pouco da diversidade gastronômica da cidade da Garota de Ipanema, trouxemos três restaurantes tradicionais que vão tornar sua experiência carioca ainda mais inesquecível:

1. Padaria Bassil

Para começar bem o dia, uma opção interessante é contornar as vielas do Saara e experimentar a esfirra assada na lenha do forno da Padaria Bassil. Desde 1913, o centenário forninho traz sabores ao seu público.

2. Fim de Tarde

Além de um momento bonito do dia, Fim de Tarde, aberto desde 1973, também é um lugar tradicional do Rio. Nele, a boa pedida são os ‘’especiais do dia’', que garantem uma experiência completa.

3. Bar da Portuguesa

Deseja uma boa vista e a companhia do Pixinguinha? No Bar da Portuguesa, outro restaurante tradicional do Rio, a estátua do cantor te dá as boas-vindas enquanto você se aventura nos quitutes lusófonos, torresmo e um caldinho de mocotó. Veja outros restaurantes tradicionais nesta matéria.

