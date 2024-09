Onde comer os melhores petiscos espanhóis no Rio de Janeiro?

É difícil resistir a um bom petisco, especialmente quando acompanhado de uma bebida gelada, e o Rio de Janeiro acaba de ganhar um novo ponto para quem busca essas delícias.

O bar Isca, localizado na Glória, é a mais recente novidade gastronômica da cidade e foi destaque no blog “Seleção Carioca”, do jornalista Bruno Agostini. Segundo o especialista, o bar ocupa o prédio da antiga sede da Manchete, na Rua do Russel, próximo ao Museu da República, no Palácio do Catete, uma região conhecida por suas feiras gastronômicas. Inspirados por essa nova opção, separamos os melhores petiscos espanhóis para você experimentar no Isca.

O que pedir?

Pintxo de salada de ovo com gema curada Foto: Bruno Agostini / Estadão

Entre as delícias oferecidas pelo Isca, destacam-se os tradicionais pinchos, que, segundo o especialista, também são conhecidos como canapés. Eles são pequenas porções servidas sobre fatias de baguete, com uma variedade de coberturas, frequentemente espetadas com palitos para garantir que permaneçam intactas. Uma das sugestões inclui sardinha com chili oil e creme de queijo fresco, além da combinação de tataki de atum com maionese de wasabi e cebola roxa marinada na laranja.

O cardápio ainda traz clássicos como tortillas e croquetas, com opções de jamón, cogumelos e pescado, que Agostini destacou como “bem bons, por sinal”. Outro prato que chamou a atenção do jornalista foi a panqueca de milho, considerada viciante, finalizada com maionese de jalapeño e parmesão ralado.

No entanto, o grande destaque foi o bocadillo de camarão, um sanduíche de camarões empanados com bacon, acompanhado de kimchi, sweet chili e maionese de sriracha. “Aliás, me chamou a atenção a excelente construção de sabores em cada petisco”, elogiou Agostini.

Onde comer no Rio de Janeiro?

No início da crise do coronavírus, restauranteno Rio de Janeiro já registravamovimento baixo Foto: Wilton Junior/Estadão

