Rica em vitaminas e minerais, esta fruta tem propriedades antienvelhecimento e cicatrizantes

Ao viajar para diferentes regiões pelo Brasil, nos deparamos com uma série de frutas desconhecidas. Afinal, o que não falta é clima e biomas diversos dentro do país. Além disso, o solo fértil do Brasil é um dos mais ricos do mundo, permitindo o cultivo de uma vasta quantidade de plantas.

Graças a essa riqueza, o país abriga até mesmo frutas exóticas raras e de grande valor. Algumas frutas como: guabiroba, abiu, camu-camu, por exemplo. Inclusive, dentro desse grupo existe o buriti, conhecida também como buritimi-miriti, miriti, muritim e coqueiro-buriti.

De acordo com o Agro Estadão, ela pertence aos frutos da família Mauritia, Mauritiella, Trithrinax e Astrocaryum. Além disso, vai fornecer diferentes tipos de benefícios ao corpo humano por conta de suas propriedades medicinais.

Veja os benefícios do buriti

Por ser um alimento vindo da terra o buriti vai conter alguns benefícios como cálcio, ferro, vitaminas A, B e C, ácidos graxos e proteínas. O consumo de buriti está vinculado para fins vermífugos, cicatrizantes, energéticos e também antienvelhecimento. Além disso, essa fruta pode ser usada como óleo de cozinha.

Mulatinho, drinque com cachaça e bitter de buriti

Para surpreender os convidados no fim de semana, tente este drinque, que leva cachaça, suco de limão-cravo, cardamomo e frutas como laranja, limão e uvas-passas. Veja o passo a passoaqui. Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

Essa bebida refrescante é uma ótima alternativa para usar o buriti, após seguir cada passo a passo do preparo. Quem ensinou essa receita foi Zulu na aula “Faça seu próprio bitter” durante o 9º Paladar Cozinha do Brasil. Veja o modo de preparo completo neste link.

Confira o buriti de perto