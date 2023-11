Saiba onde comer: o roteiro completo das novidades gastronômicas de Outubro em São Paulo

A gastronomia mundial está em constante transformação, e outubro não foi exceção. Com a inauguração de novos bares e restaurantes, além de inovações nos menus de estabelecimentos já renomados, São Paulo está repleta de surpresas para aqueles que apreciam uma boa refeição e bebida.

Por isso, o Paladar reuniu os melhores restaurantes para que você possa conhecer. Confira:

A We Coffee surpreende com sua mais recente filial no Shopping Morumbi: sem vitrines ou atendentes, os clientes podem fazer seus pedidos por meio de totens de autoatendimento e retirá-los em compartimentos numerados. O local, espaçoso e contemporâneo, apresenta um painel de LED na entrada e oferece iguarias como o soft bun de alho e o magic stick de morango. Essa inauguração integra a estratégia de expansão da rede.

Em São Paulo, a culinária italiana é destaque em várias trattorias, como a Modern Mamma Osteria, Piccini Cucina, Manduque Massas, Daje Roma e Locale Trattoria. Esses restaurantes oferecem uma autêntica experiência italiana, com pratos como Fettucine de Camarão, Spaghetti Alla Carbonara, Ravioli ao Limone e Rondelli Gratinati.

O restaurante Porta do Sol, apelidado de Paquito, em Santos, era frequentado por celebridades como Pelé, Neymar e Clodoaldo. Pelé especialmente apreciava pratos da culinária caiçara, como moqueca e receitas com polvo. Em homenagem ao jogador, o local exibe itens relacionados a Pelé.

Liderado pelo chef Raphael Vieira, introduziu um menu de primavera com inspiração asiática voltado para pratos vegetarianos. Com até 16 etapas, os preços variam entre R$ 185 e R$ 230. Localizado na Rua Rego Freitas, 301, em São Paulo, o restaurante ajusta o menu conforme a disponibilidade de ingredientes de pequenos produtores.

Dentro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, o restaurante, liderado pela chef Andrea Vieira, lançou um novo menu de primavera. O cardápio inclui entradas como tartare de camarão com manga, pratos principais como gnocchetti sardi al limone com lulas e peixe do dia com caruru, além de coquetéis. A chef também introduziu menus temáticos para cada dia da semana, com opções vegetarianas, pratos italianos e frutos do mar. O restaurante oferece ainda doces, tortas e opções de brunch.

O novo espaço reunirá marcas de destaque, como a confeitaria Bake Sale, a casa de café Kento, a hamburgueria Brooklyns e a The Poke Store. Com 14 marcas gastronômicas distintas, o local promete variedade, evitando a venda de produtos semelhantes. A Bake Sale, comandada pelo casal José Paulo Rossetti e Mariana Poyato, é uma das atrações, destacando-se por seus macarons e outras delícias da confeitaria e viennoiserie.