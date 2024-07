Saiba onde encontrar os melhores chocolates artesanais em São Paulo

Um dos alimentos mais amados do mundo, o chocolate é a combinação perfeita de componentes do cacau que costuma agradar a maioria das pessoas. Com várias versões disponíveis nas prateleiras dos supermercados, é dividido em três estilos - que podem ou não terem complementos - ao leite, branco e intenso.

Devido a tamanha popularização, a forma industrializada do doce é a mais fácil e prática de encontrar, mas há também uma grande oferta de chocolates artesanais no mercado e basta saber as lojas certas para encontrar as melhores opções. A seguir, confira três bons lugares para comprar chocolate artesanal em São Paulo e saiba mais sobre as lojas aqui.

Mica

A Mica Chocolates é um dos melhores endereços para encontrar chocolates deliciosos e artesanais. A loja, que fica em Pinheiros, disponibiliza barrinhas de chocolate, bombons, as chamadas “fatias” - que são bombons grandes com casquinha de chocolate e recheios variados em formato de fatia de bolo - e outros produtos

Endereço: R. Artur de Azevedo, 1199 - Pinheiros

Mestiço Chocolates

Com um cacau premiado como um dos melhores do Brasil e representante do Brasil no Salon du Chocolat em Paris - o mundial do chocolate -, a Mestiço Chocolates tem opções bastante variadas de barras, com vinte sabores que vão desde os tradicionais até chocolates com gianduia e castanha-do-Pará, framboesa e limão, doce de leite e até hibisco.

Compras no site oficial www.mesticochocolates.com

Flavorati

Na Flavorati, é possível comprar barras de 70 gramas com sabores como nibs crocantes e flor de sal, ou barras recheadas de 110 gramas, como a de 70% cacau com creme de pistache e a de caramelo com creme branco de avelã. Há ainda opções de cremes de pistache, avelã e gianduia de fabricação própria, além de drageados e um disco crocante de amêndoa.