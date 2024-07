O ativador natural de serotonina tem um dia inteirinho dele: dia 7 de julho é o Dia Mundial do Chocolate. Um dos alimentos mais amados do planeta, vem de uma combinação perfeita de componentes do cacau, mais especificamente do licor de cacau e da manteiga de cacau. Em maior ou menor quantidade, a junção desses ingredientes origina os chocolates ao leite, branco e intenso.

Historicamente, os Maias já usavam o chocolate no formato de bebida como um afrodisíaco, que liberava sensações boas, de bem-estar (tudo graças à serotonina mencionada anteriormente). Quando os espanhóis chegaram à América, julgaram o seu sabor como muito amargo e adicionaram à receita mel e leite, resultando no doce parecido com o que temos hoje.

Delicioso e queridinho de muita gente, o chocolate pode ser facilmente encontrado em sua forma industrializada nas gôndolas de supermercados, mas há também uma grande oferta de chocolates artesanais no mercado. Lojas vêm investindo em um produto “feito em casa”, com pegada totalmente oposta aos industrializados, inclusive com produção de cacau própria e com poder sobre todos os processos. Confira três boas casas que ficam em São Paulo.

Flavorati

Disco de amêndoas da Flavorati Foto: Flavorati/Divulgação

PUBLICIDADE

Na Flavorati, é possível comprar barras de 70 gramas a partir de R$ 22,90, com sabores como nibs crocantes e flor de sal, ou barras recheadas de 110 gramas (todas por R$ 45), como a de 70% cacau com creme de pistache e a de caramelo com creme branco de avelã. Você também pode comprar cremes de pistache, avelã e gianduia de fabricação própria - a partir de R$ 46 -, drageados (R$ 56) e um disco crocante de amêndoa bem original (R$ 64).

Onde

R. Moreira e Costa, 482 - Ipiranga

@flavorati_

Mestiço Chocolates

PUBLICIDADE

Barras de chocolate da Mestiço chocolates Foto: Mestiço chocolates/Divulgação

Com um cacau premiado como um dos melhores do Brasil e, inclusive, representando o país, no Salon du Chocolat em Paris - o mundial do chocolate -, a Mestiço Chocolates tem opções bastante variadas de barras, com vinte sabores que vão desde os tradicionais até chocolates com gianduia e castanha-do-Pará, framboesa e limão, doce de leite e até hibisco. Os preços das barras variam entre R$25,00 ou R$28,00, a depender da receita.

Onde

Compras no site oficial www.mesticochocolates.com

@mesticochocolates

PUBLICIDADE

Mica

"Fatia" de chocolate da Mica Chocolates Foto: Mica/Divulgação

Ao todo, a Mica Chocolates disponibiliza barrinhas de chocolate (a partir de R$ 37), bombons (R$ 7, avulsos, e as caixas partem de R$ 25), as chamadas “fatias” - que são bombons grandes com casquinha de chocolate e recheios variados em formato de fatia de bolo (R$ 34, a unidade, e R$ R$ 270, o “bolo” inteiro) - e outros produtos - como drageas (R$ 35), língua de gato (R$ 49), biscoitos (R$ 30) e até misturas para chocolate quente (R$ 98).

Onde

R. Artur de Azevedo, 1199 - Pinheiros

PUBLICIDADE

@micachocolates