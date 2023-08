Saiba onde experimentar o drinque vencedor da edição nacional do World Class 2023

Combinando Vodka Ketel One, folha de figo, limão siciliano e club soda, a criação da mixologista Vitória Kurihara, bartender do Duq, é o drinque vencedor da edição brasileira do World Class 2023, maior concurso de coquetelaria do mundo. O drinque , chamado de Manná, está disponível no cardápio do Duq Gastronomia.

Outros dois drinques elaborados por Vitória para o concurso também passam a integrar o menu do restaurante, o Golden Symphony, composto por whisky Singleton, Amaro Montenegro, Château Cantegril, solução málica e salina; e o Maya, feito com tequila Don Julio, mel de cacau, cordial de semente de coentro, bitter de mole e grapefruit.

Segundo a Gazeta do Povo, a bartender está entre os seis finalistas da etapa mundial do World Class 2023, que acontece entre os dias 23 e 27 de setembro, em São Paulo. Confira o drinque vencedor: