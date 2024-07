Santo Mercado promove oficinas gastronômicas para crianças nas férias; veja a programação

Durante as férias escolares, o Santo Mercado, localizado no tradicional Mercado Municipal de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, está oferecendo uma variedade de atividades gastronômicas voltadas para crianças.

Foto: Divulgação/Santo Mercado

As atividades de férias no Santo Mercado começaram no último sábado, dia 6, com uma oficina de cupcake. No próximo sábado, dia 16, às 15h, as crianças poderão aprender a fazer mini pizzas. No domingo, dia 14, às 16h, haverá uma apresentação teatral com o tema Uma Aventura em Alto Mar.

No dia 20 de julho, às 15h, os pequenos terão a oportunidade de aprender a preparar bolo no pote. E no dia 21, está programado um Encontro de Personagens com Heróis.

Guilherme Quinteiro, superintendente do Santo Mercado, destaca que a programação foi pensada para oferecer opções de entretenimento durante as férias das crianças. Cada atividade tem duração aproximada de 30 minutos, com vagas limitadas preenchidas por ordem de chegada. Todas as ações são gratuitas.

Programação

13 de julho | Oficina de Mini Pizza - 15h às 17h

14 de julho | Uma Aventura em Alto Mar – 16h

20 de julho Oficina de Bolo no Pote - 15h às 17h

21 de julho | Encontro com Heróis – 16h

Onde: Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 359 – Santo Amaro.

O que tem no Mercado Municipal de Santo Amaro

No Santo Mercado, o público encontra variedade de empórios, hortifrutis, peixarias, casas de carne, além de vários lanches como pastel, crepe, tapioca e sanduíches. Também são destaques doces, floricultura, bomboniere, lojas de vinho, trufas, padaria, além de bares e restaurantes.