3 dicas para aproveitar o Mercadão de São Paulo nas férias

O Mercado Municipal de São Paulo, carinhosamente chamado de Mercadão, é um dos destinos gastronômicos mais emblemáticos da cidade. Além de ser famoso por seu icônico lanche de mortadela, o Mercadão oferece uma ampla variedade de produtos que vão desde grãos e temperos até carnes suculentas e peixes frescos. Durante as festas de fim de ano, este local se torna ainda mais encantador, proporcionando uma experiência única para os visitantes.

No entanto, devido à abundância de opções disponíveis, é importante navegar com sabedoria para aproveitar ao máximo sua visita ao Mercadão durante as férias de fim de ano. Para ajudá-lo, preparamos três dicas essenciais que podem tornar sua experiência ainda mais memorável:

1. Explore os empórios do Mercadão

Além de suas renomadas barracas de carnes e peixes, o Mercadão abriga empórios que são verdadeiros tesouros culinários. Você encontrará uma infinidade de temperos e ingredientes, muitos dos quais têm preços mais amigáveis do que em outros lugares. Não deixe de visitar o Empório Zucchini para descobrir ingredientes especiais ou a Grãos Termutis para azeitonas e grãos de alta qualidade.

2. Frutas Cristalizadas para Celebrar as Festas

Se você está planejando festas de fim de ano, as frutas cristalizadas podem ser uma escolha incrível para suas receitas festivas. No Mercadão, você encontrará uma variedade impressionante de frutas cristalizadas, como figos e abacaxis, que podem dar um toque especial às suas criações culinárias.

3. Além do Lanche de Mortadela

Embora o lanche de mortadela seja uma atração clássica, o Mercadão oferece uma diversidade de prazeres gastronômicos que merecem sua atenção. Experimente o bolinho de bacalhau, delicie-se com ostras gratinadas, desfrute de porções de lula, carpaccios e ceviches. Se você é apaixonado por culinária japonesa, não deixe de visitar o Japa 25, localizado no mezanino, onde pratos tradicionais como sashimis, niguiris e sushis aguardam sua degustação. E não se esqueça do sanduíche de linguiça da Di Callani, uma opção pouco conhecida, mas repleta de sabor.

Agora que você já conhece essas dicas essenciais, confira mais sugestões de como aproveitar ao máximo sua visita ao icônico Mercadão de São Paulo na íntegra.