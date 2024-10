São Paulo Oktoberfest 2024 já começou? Veja a programação

A 7º edição do São Paulo Oktoberfest 2024 começou no dia 10 de outubro e vai até o dia 20, oferecendo uma experiência de cultura, gastronomia e entretenimento no Parque Villa-Lobos. O festival, que homenageia a Oktoberfest original, comemora também os 200 anos de imigração alemã no Brasil, com uma programação completa.

Gastronomia

Nesse ano, o São Paulo Oktoberfest 2024 ampliou a área gastronômica. O visitante pode experimentar mais de 100 opções gastronômicas, entre restaurantes que oferecem pratos típicos e tendas de cerveja com bebidas tradicionais. Entre os exemplos, estão salsicha branca com chucrute, joelho de porco, bretzel, barriga suína munique com molho de cerveja, chope e mais.

Outras atrações

Entre as atrações, também estão apresentações nacionais e internacionais que celebram a música popular brasileira e bandas típicas alemãs, em palcos divididos no amplo espaço do parque. Além disso, o evento preparou locais ‘instagramáveis’ para tirar fotos com familiares e amigos e muito mais.

Localização e horários

O festival São Paulo Oktoberfest 2024 ocorre dos dias 10 a 13 e 17 a 20 de outubro, no Parque Villa Lobos, em São Paulo, contando com horários específicos na semana e final de semana. A compra do ingresso pode ser realizada pelo site Ticket 360. Você pode conferir mais informações no site oficial do festival.

Datas: 10 a 13 e 17 a 20 de outubro

Localização: Parque Villa-Lobos

Ingresso: site Ticket 360

Programação completa dos dias 10 a 13

