Qual é o tipo de arroz utilizado para produzir saquê?

O saquê é uma bebida japonesa repleta de curiosidades e uma longa história por trás da sua criação e produção. Preparada a partir de ingredientes que incluem arroz, uma dúvida comum é qual é o tipo de arroz utilizado.

Elizabete Itani, sommelier de saquê, explicou ao Paladar que, no Japão, o arroz do tipo sakamai é o mais utilizado para fazer saquê. Ele se caracteriza por ser mais cheinho e conter uma boa quantidade de amido.

Como o saquê ficou mundialmente conhecido, existem marcas que utilizam o gohan no preparo da bebida, que nada mais é do que aquele arroz conhecido por ser servido nos restaurantes japoneses. Leia mais sobre o assunto na matéria completa.

Arroz japonês gohan. Foto: Restaurante Aizomê

Melhor jeito de tomar saquê

Uma outra curiosidade é que o saquê é a bebida alcóolica japonesa mais consumida pelos brasileiros. Mas será que estamos consumindo do jeito certo? Porque sim, existe um jeito certo. A sommelier de saquê explica que a melhor maneira de degustar a bebida é em uma taça de vinho.

Aqui, a bebida geralmente é servida em um copo quadrado. No entanto, se você for até o país de origem do saquê, Japão, não encontrará um saquê servido dessa maneira.

Ainda sobre degustar: saquê quente ou gelado?

Experimentando os diferentes tipos e acertando o jeito certo de tomar saquê, a bebida pode estar quente ou gelada, depende da sua preferência. Elizabete Itani explica que consumir saquê quente é um costume para o inverno.

O mais comum é tomar saquê frio (entre 8°C e 13°C) – especialmente saquês de mais qualidade, pois os aromas ficam mais evidentes; saquês mais simples podem ser aquecidos (até, no máximo, 50°C). No inverno, no entanto, é comum tomar aquecido mesmo um saquê premium. Foto: Ilana Lichtenstein/Estadão

Tipos de saquê

Essa bebida tradicional do Japão pode ser classificada em sete tipos. Um deles é o Daiguinjo, com álcool etílico, arroz polido, koji (um tipo de fungo) e água, resultando em uma bebida com aroma frutado complexo. Outro saquê é o Guinjo, elaborado com grãos selecionados de arroz e uma dose extra de álcool, o que proporciona intensos aromas frutados e florais.