Conheça tipo de saquê que é usado na culinária

O saquê é uma bebida japonesa, feita a partir da fermentação do arroz, conhecida por seu sabor suave e aroma único. Suas variações, desde o seco ao adocicado, revelam a complexidade desta bebida com mais de dois mil anos de existência. Além disso, o nihonshu, como é chamado no Japão, carrega consigo a essência da cultura da tradição japonesa em sua essência.

Para te ajudar no uso desta bebida na gastronomia, separamos algumas informações para você usar com propriedade deste líquido. Em primeiro lugar, é preciso entender a sua composição. O saquê é produzido a partir de três ingredientes principais: arroz, água e kōji, um fungo filamentoso.

Além disso, outra dúvida acerca da bebida é se devemos ou não tomá-la quente ou gelada. Segundo, a Elizabete Itani, do grupo Marukai, as duas formas estão certas. No entanto, se formos seguir à risca no Japão, por exemplo, eles tomam o saquê com a temperatura ambiente. Outra forma, é colocar na garrafinha de cerâmica no banho-maria durante o inverno. Contudo, a maneira correta de servir o saquê quente é em pequenos copos de cerâmica.

Além disso, o saquê apresenta dois tipos: álcool etílico (10%) e puro. O primeiro tipo é conhecido por ser mais suave e fácil de consumir, por ser uma bebida mais diluída, enquanto o segundo saquê possui uma textura mais robusta e um aroma mais intenso de fermentação.

Como introduzir na culinária?

Foto: Ilana Lichtenstein|Estadão

Um tipo de saquê que pode ser utilizado na cozinha é o mirin. Ele possui teor alcoólico e é encontrado em duas variações: seco e licoroso.

O mirin seco é ideal para intensificar o sabor dos pratos e remover odores de carnes e peixes, enquanto o mirin licoroso, feito com o mesmo arroz usado no moti, doce tradicional japonês, é utilizado para conferir doçura, textura e brilho às receitas. Esses dois tipos de mirin são essenciais para elevar o sabor e a apresentação dos pratos na gastronomia.

Qual a diferença entre saquê seco ou suave?

A especialista ouvida pelo Paladar explicou que os saquês mais secos são considerados os mais indicados para quem gosta de beber. Enquanto os suaves, levemente adocicados, são mais aconselháveis aos iniciantes.

Sushi de patinho

Receita de sushi de patinho ensinado por Roberto Smeraldi. Foto: Roberto Seba|Estadão

Aprenda também uma receita para testar em casa. O sushi de patinho apresenta sete ingredientes, dentre eles o saquê seco. Siga o passo a passo completo neste link e arrase com a receita de Roberto Smeraldi.