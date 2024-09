Qual a porção diária recomendada de sementes de abóbora? Veja os benefícios e receitas

A nutricionista Bianca Gonçales de Oliveira, da Clínica CliNutri, recomenda o consumo diário de 30 gramas de sementes de abóbora, cruas ou torradas, para garantir a absorção de nutrientes essenciais. Segundo a especialista, essa porção é suficiente para aproveitar os benefícios à saúde sem exagerar nas calorias.

Além de nutritivas, as sementes de abóbora são versáteis e podem ser incorporadas em diversas receitas. No entanto, é importante consumi-las com moderação devido ao seu valor calórico. Veja a seguir algumas dicas de preparo.

Benefícios da sementes de abóbora

Quando se consome a porção diária adequada, a semente de abóbora oferece nutrientes essenciais. Entre eles estão: ferro, magnésio, fibras, propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e proteínas, que podem melhorar a saúde cardiovascular, a qualidade do sono e a saúde digestiva.

É importante lembrar que os efeitos positivos dessa semente são aproveitados quando ela é consumida com moderação, além de acompanhar uma dieta balanceada, incluindo outros nutrientes essenciais, e práticas saudáveis. Que tal apostar em receitas fáceis?

Receitas com sementes de abóbora

As sementes de abóbora são versáteis e ricas em nutrientes, podendo ser facilmente adicionadas a diversos pratos. Confira abaixo receitas simples e saborosas para incluir esse ingrediente no seu dia a dia.

Crumble de abóbora, coco, castanha-do-Brasil e semente de abóbora

Comece a incluir a semente de abóbora na alimentação preparando esse crumble, que pode acompanhar uma colher de iogurte para adicionar cremosidade. Veja a receita completa aqui.

Foto da receita crumble de abóbora com coco e semente de abóbora feita por Heloisa Bacellar, do Lá da Venda. Foto: Mouco Fya|ESTADAO Foto:

Salada com semente de abóbora

Misture os ingredientes em uma tigela e tempere conforme a sua preferência, criando então essa salada simples, mas muito saborosa e nutritiva. Veja a receita completa aqui.

Salada com semente de abóbora Foto: Bianca Gonçales de Oliveira/ Arquivo pessoal

Farofa com sementes de abóbora

Essa farofa com sementes de abóbora é complementada por ingredientes saudáveis, podendo também acompanhar queijo branco ou ricota. Veja a receita completa aqui.

