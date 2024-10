Sementes de mamão são comestíveis? Saiba como aproveitá-las na cozinha

O mamão é uma das frutas mais populares e consumidas no Brasil, sempre presente no café da manhã ou em receitas doces. Na maioria das vezes, as sementes de mamão são descartadas, mas isso é um grande erro, pois elas também podem ser usadas na cozinha de diversas formas

Não jogue fora a semente do mamão

Quando secas, essas semente têm aspecto muito semelhante ao da pimenta-do-reino, com uma leve picância. Elas podem ser usadas para dar sabor às receitas na finalização.

Ao Paladar, o chef Victor Dimitrow, do Petí Gastronomia, contou como faz para selecionar as sementes. Segundo ele, é só separar as sementinhas do mamão e desidratá-las, sem lavar, para manter um pouquinho da polpa.

Como secar sementes?

Mamão Foto: annguyen/Adobe Stock

No restaurante, o chef seca as semente em um desidratador. Em casa, a dica é espalhá-las em uma assadeira e levar ao forno bem baixo, deixando a porta semiaberta para não torrarem. As sementes, ficam crocantes e depois de esfriarem é só colocar no moedor, criando um pozinho picante e saboroso para finalizar suas receitas

Mais opções sustentáveis e comestíveis

Além das sementes de mamão, fazem parte do grupo de alimentos descartados os talos, as cascas e as folhas, que multiplicam as possibilidades de combinação de sabores e textura na cozinha, mas raramente são aproveitados.

As cascas podem se tornar picles ou doces, enquanto as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) podem trazer um sabor diferenciado aos pratos.