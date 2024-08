O bombom Serenata de Amor, símbolo cultural do Espírito Santo há mais de 80 anos, passou por uma reformulação em sua receita.

A mudança foi resultado de uma pesquisa com capixabas, que levou a Garoto a ajustar o produto, aumentando a crocância do wafer, a cremosidade do chocolate e a quantidade de castanha de caju no recheio. O bombom agora vem em uma nova embalagem flowpack, projetada para preservar a qualidade do produto por mais tempo.

Novos bombos

Além da mudança na receita, a marca aumentou as opções dentro da caixa de bombons Garoto com dois novos sabores: Amendoim e Mousse. Cada um foi desenvolvido para capturar as características essenciais do Serenata de Amor, oferecendo uma nova experiência de consumo.

“Serenata de Amor marca gerações. Esse sucesso não é por acaso; ele reflete nosso compromisso constante em aprimorar nossos produtos para melhor atender às expectativas dos consumidores. O bombom proporciona um pequeno gesto de carinho que destaca a importância de cada momento especial”, destaca Mariana Marcussi, Diretora de Marketing de Chocolates da Nestlé, em release.