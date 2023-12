Shaking the Bar: conheça o vencedor da competição de coquetelaria

O Shaking the Bar, um programa de televisão do Sony Channel com destaque para coquetelaria e empreendedorismo, anunciou que a curitibana Jaci Andrade é a vencedora da temporada que terminou nesse mês de dezembro.

Os desafios propostos com Facundo Guerra à frente envolviam habilidades que estão ligadas à preparação de drinques e os seus ingredientes, a prestação de serviços e possíveis potenciais para a criação de novos estabelecimentos do mesmo tipo.

No último dia da competição, o prêmio de R$ 500 mil ficou entre Jaci Andrade e Waka Moshita, que tinham a missão de preparar desde a montagens das bebidas até uma carta completa com estações de bar e, ainda, desempenhar a atividade.

Para a avaliação do resultado final das bartenders, o júri especializado contou com jornalistas da área da gastronomia, empreendedores, técnico de drinques e mixologistas, além da opinião do público presente.

Assim, Jaci recebeu o prêmio valoroso que vai permitir a abertura do espaço chamado Tesoso, bar de coquetelaria e discos em Curitiba, da campeã, conforme informações do portal Gazeta do Povo.