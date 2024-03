Shopping Total sedia Campeonato Brasileiro de Drinks com Café gratuito; confira programação

É de Porto Alegre e gosta de café? Um evento no Shopping Total reúne diversos bartenders de várias partes do Brasil para criarem drinks com café. A melhor parte? Você poderá comparecer para ver tudo de perto, sem pagar nada. Confira abaixo para saber mais:

O Campeonato Brasileiro de Coffee in Good Spirits é uma competição realizada pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e acontece entre os dias 1º e 3 de março. O desafio é que os competidores criem suas bebidas alcoólicas usando o café. Quem vencer irá representar o Brasil em uma competição mundial que ocorrerá na Dinamarca, nos dias 27, 28 e 29 de junho ainda deste ano.

Para deixar tudo ainda mais acirrado, a regra é que cada profissional tenha 10 minutos para apresentar as receitas dos drinks - sejam eles quentes ou frios. A melhor parte? Você poderá ver tudo gratuitamente e ainda reproduzir as receitas em casa se prestar bastante atenção; além de ver as novidades das marcas patrocinadoras.

O evento começa às 14h nos três dias. E, no último deles, que marcará a final , serão apenas seis competidores. O resultado será revelado às 19h.

Veja a lista de competidores abaixo:

Amanda Demetrio - Porto Alegre (RS)

Daniel Munari - Curitiba (PR)

Dargel Rodrigues - Rio de Janeiro (RJ)

Edu Silveira - Porto Alegre (RS)

Emerson Moraes - Porto Alegre (RS)

Leo Oliva - Curitiba (PR)

Mari Mesquita - Brasília (DF)

Matheus Luis Filigrana - Blumenau (SC)

Paulo Roberto - Porto Alegre (RS)

Renata Helena - Olinda (PE)

Serviço

Shopping Total: Av. Cristóvão Colombo, 545. 1 a 3 de março. 10h às 20h.