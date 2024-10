Como usar shoyu para realçar o sabor de carnes cozidas lentamente?

O shoyu é normalmente lembrado por sua cor característica, bastante escurecida, mas também por seu sabor levemente salgado. Este molho tem como base grãos de soja, e serve para saltear legumes, complementar o sushi ou outros insumos japoneses e temperar carnes.

Mas você sabe usar shoyu para realçar o sabor de carnes? Segundo a restauratrice Regina Hwang esclareceu ao Paladar, o molho shoyu deve ser adicionado em poucas quantidades, fazendo assim com que o preparo ganhe um toque especial, e não salgado.

Para o chef Tohya Yamashita, nessa tarefa, também vale utilizar mais de um tipo de shoyu, como o do tipo usukuchi, que adiciona sabor. Apesar de realçar o sabor de uma receita, quando colocado erroneamente, o molho pode deixar com gosto de sal em excesso, por isso é preciso atenção.

Além de quantidade e diversidade, a qualidade é outro ponto importante nesse molho. A restauratrice e outros especialistas foram convidados pelo Paladar para avaliar diversas marcas do mercado, e ao final do teste eles elegeram uma campeã, que recebeu o Selo Paladar. Confira detalhes:

O teste

Nos supermercados, foram selecionadas 14 marcas de molho shoyu das prateleiras, com os especialistas provando cada uma às cegas, ou seja, sem saber quais estavam avaliando, mas deixando suas considerações.

Durante a prova somente do molho e depois com a combinação com sashimi de atum, as marcas foram avaliadas pelos especialistas quanto ao aroma, aparência, sabor e consistência. Ao final, três se destacaram:

Arrifana (3º lugar)

A marca paulistana, com soja e milho na composição, se destacou pelo sabor equilibrado entre dulçor e sal, além do aroma delicado, conquistando o terceiro lugar conforme a opinião dos especialistas.

Teste paladar do melhor shoyu. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/Estadão

Kikkoman (2º lugar)

A versão produzida no Brasil dessa marca foi elogiada pela textura fluída, aroma de fermentação, toque herbal e coloração mais clara, além do sabor delicado, que evidencia levemente acidez e picância.

Teste paladar do melhor shoyu. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/Estadão

MN Food (1º lugar)

Campeã do teste, a MN Food recebeu o Selo Paladar. Esse molho shoyu possui quatro ingredientes na composição e se destaca pelo sal na medida, sabor umami, boa textura e aroma fermentado agradável.

