Brasileiros adaptam cardápio para conquistar japoneses em cidade perto de Tóquio

Ōizumi é uma cidade pequena que de trem você consegue chegar em Tóquio. Contudo, mesmo com alguns quilômetros de distância, há quem diga que os visitantes conseguem sentir o cheiro do churrasco brasileiro durante o trajeto. Isso porque essa cidade está repleta de brasileiros.

Segundo o portal Eater, a mistura cultural é tanta que chegou na gastronomia local. Mieko Ono, funcionária do Restaurante Big Beef é uma nipo-brasileira que mora na cidade e está acostumada com a quantidade de brasileiros. “Para nós, parece natural que tantos brasileiros estejam em uma cidadezinha”, contou.

Além disso, Mieko falou que no começo o restaurante brasileiro era apenas visitado por brasileiros. No entanto, a cidade ficou conhecida como “little brazil” em 2007, as coisas mudaram. “As pessoas viajaram de todos os lugares para aproveitar as muitas lojas e restaurantes brasileiros aqui.”

Confira um pouco do menu

PUBLICIDADE

Alguns restaurantes na cidade oferecem pratos típicos brasileiros como pastéis e coxinhas, contudo o Big Beef faz parte daqueles que combina as culinárias japonesa e brasileira em pratos como o buradon. Esse prato é uma fusão da pronúncia japonesa de Brasil, “Burajiru”, com “donburi”, o termo japonês para tigelas de arroz.

Além disso, um buradon em Ōizumi pode conter linguiça, costela assada no forno ou carne à parmegiana, quase sempre com um pouco de feijão preto.

Como fica o choque cultural em relação as comidas?

Segundo a matéria do veículo americano, os brasileiros precisaram readaptar alguns pratos para chamar atenção dos clientes japoneses, ainda mais por causa dos problemas econômicos enfrentados no país.

Por exemplo, os chefs precisaram ajustar os sabores de pratos brasileiros menos conhecidos para atrair clientes em Ōizumi. Uma alternativa que a Big Beef realizou foi reduzir a quantidade de sal em sua feijoada, pois era excessiva para alguns clientes não brasileiros.

PUBLICIDADE

Além disso, os nipo-brasileiros acabam tendo outros problemas culturais, em torno dos churrascos realizados ao ar livre nos fins de semana enquanto seus vizinhos estão colocando roupa para secar e por festas barulhentas até tarde da noite. Fora o idioma que vai do português ao japonês e alguns casos inglês.

E aqui no Brasil?

TQ SÃO PAULO 02.07.2023 PALADAR / METRÓPOLE Na foto o prato misto de yakimeshi, yassai, tofu e kare da barraca Hamazaki. Feira da Liberdade com comidas típicas orientais. Detalhes dos pratos preparados nas barracas e movimentação do público. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Se no Japão existe uma “little brazil” em Ōizumi , não seria justo não ter um “little japan” por aqui. Neste caso, a liberdade. Diante de todo esse papo de comida japonesa, neste link você vai encontrar alguns estabelecimentos que fazem sucesso pela capital paulista.