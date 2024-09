Com o que sorvete de chocolate combina?

São muitos os sabores de sorvete disponíveis nos supermercados, mas se tem um que não sai de moda é o sorvete de chocolate. Considerados um dos mais famosos, ele pode ser encontrado até mesmo junto com outros sabores na versão napolitano.

Mas melhor do que comer esse sorvete sozinho, é utilizar os acompanhamentos ideais. O mestre gelatiere Victor Pardini, que comanda a Cuor di Crema, contou ao Paladar o que combina com sorvete de chocolate. Saiba mais dicas do especialista aqui.

Sorvete de chocolate

Sorvete de chocolate. Foto: Luciana Bonometti

Segundo Pardini, o sorvete de chocolate combina muito com frutas vermelhas, como morango e framboesa. Um coulis de frutas vermelhas (molho fino) também é perfeito para acompanhar esse sabor. Ele ainda fica muito bom com bolos simples, como cenoura e laranja.

PUBLICIDADE

Mais sabores

Sorvete de creme. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Além do sorvete de chocolate, o especialista deu dicas de como combinar os sorvetes de creme e morango. Segundo ele, o sabor de creme combina com calda de chocolate meio amargo. Ele também é o queridinho para acompanhar o petit gateau e o brownie. Adicionar um praliné crocante (pasta de amêndoas e caramelo muito usada na confeitaria francesa) dá um toque especial à sobremesa.

Já o sabor de morango, parece que foi feito para levar profiteroles e calda de chocolate. Outra possibilidade é colocar dentro do café expresso e criar um affogato.

Sorvete caseiro

PUBLICIDADE

Apesar do sorvete de chocolate ser um dos mais famosos e fáceis de encontrar, existem outros sabores que chamam atenção e que podem ser feitos em casa, como o de doce de leite. Com apenas quatro ingredientes, você consegue fazer esse sorvete diferente e delicioso. Veja a receita completa.