Testamos 10 marcas de sorvete de chocolate do mercado; conheça o TOP 3

O Dia Nacional do Sorvete será comemorado na próxima segunda-feira, 23. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), o sorvete de chocolate é o sabor preferido dos brasileiros, sendo apreciado tanto puro quanto como complemento em receitas.

Ao entrar em um supermercado, é comum encontrar várias marcas de sorvete de chocolate, e um produto de qualidade se destaca pela cremosidade e pelo sabor intenso de chocolate. Verificar o rótulo ajuda a entender a composição, mas você também pode confiar nas recomendações dos especialistas convidados de Paladar.

Eles avaliaram dez marcas populares em uma degustação às cegas, levando em conta critérios como sabor, aroma, textura, aparência, quantidade de gordura e cremosidade. Três marcas se destacaram e conquistaram medalhas:

3º lugar: St. Marche

Em terceiro lugar, a marca apresentou um sorvete de textura sedosa, coloração intensa e sabor de cacau com doçura equilibrada. Esse produto é produzido pela empresa DaOca, de Sertãozinho (SP), com leites integral e desnatado e cacau em pó.

Na foto sorvete St. Marche. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/ Estadão

2º lugar: Freddo Gelateria

O sorvete de chocolate dessa marca, elaborado com chocolate 70%, óleo de girassol e castanha-de-caju, conquistou medalha de prata pelo aroma agradável de cacau, sabor de chocolate com dulçor na medida e textura cremosa.

Na foto sorvete Freddo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/ Estadão

1º lugar: Artisano

A Artisano foi premiada com o Selo Paladar, que atesta a qualidade dos produtos disponíveis nos supermercados, segundo a opinião de especialistas. O sorvete de chocolate da marca se destacou pela textura cremosa, sabor intenso de chocolate com dulçor equilibrado, notas lácteas, aroma de cacau e coloração marcante. Veja o teste completo.

O sorvete de chocolate da Artisano foi o campeão do teste às cegas Foto: Taba Benedicto/ Estadão

