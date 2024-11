Entre os dias 1º e 10 de novembro será realizado em São Paulo o SP Gastronomia, festival que reúne restaurantes e chefs em uma verdadeira imersão do mundo culinário.

Alguns dos estabelecimentos renomados que marcam presença no evento são: A Casa do Porco, de Jefferson Rueda, Mocotó, de Rodrigo Oliveira, QT Pizza Bar, 38ª melhor pizzaria do planeta segundo ranking do 50 Top Pizza, e Capim Santo, de Morena Leite.

3 pratos exclusivos

Durante os dias do festival, os participantes poderão experimentar pratos desses e de outros restaurantes, além de uma criação especial, como o sanduíche de salsicha de cogumelos e tofu d’A Casa do Porco, o Mini Tantandon (com gohan, chasu de porco e carne bovina moída) do Jojo Ramen e um sanduíche de carne de sol no pão ciabatta do Mocotó.

Aulas de gastronomia

O evento também conta com uma programação de workshops, como as aulas do Instituto Capim Santo sobre práticas sustentáveis e acessíveis na cozinha, com temas de salgados para restrições alimentares (09/11) e conservação de geleias (10/11).

Feira de produtos

O SP Gastronomia 2024 ainda dispõe de uma feira de produtores locais, com 35 barracas que apresentam ingredientes e quitutes artesanais para venda. Saiba mais sobre o SP Gastronomia na matéria de Luigi Di Fiore, no Paladar.