Vale a pena substituir o pão francês pela tapioca? Veja a opinião de especialistas

Quando pensamos em dieta, pensamos automaticamente em criar diferentes formas de receitas, nas quais, nossas comidas favoritas possam ser substituídas de maneiras mais saudáveis. Como, por exemplo, o arroz integral no lugar do arroz branco. Por outro lado, há substituições que merecem um olhar mais cauteloso, como no caso do pão francês e a tapioca.

Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, em termos nutricionais, não há uma vantagem clara entre um alimento e outro, pois o que realmente importa é a composição da dieta como um todo. Quando analisamos, a goma de tapioca vem da mandioca, e o pão costuma ser feito a partir da farinha de trigo. Tanto um como o outro são fontes de carboidratos.

Uma atenção em relação também a essa dieta é o alto teor de sódio. Se a tapioca for pura, tudo bem. “Mas quem come tapioca pura no café da manhã?”, questionou a especialista. “Se ela for recheada com queijo, por exemplo, o sódio já sobe bastante”, ensinou.

Ou seja, a composição nutricional desses dois alimentos é muito parecida, a dica que os profissionais deixaram foi consumir o pão francês sem o miolo. “Já se a intenção for aumentar a concentração de fibras na tapioca, basta adicionar sementes de linhaça ou chia durante a preparação”, indicou.

Quando a tapioca é mais vantajosa

PUBLICIDADE

Tapioca Foto: New Africa/Adobe Stock

Para os especialistas, pacientes com alergia ao trigo ou doença celíaca, que é um problema autoimune marcado pela intolerância ao glúten, não podem consumir o pão francês. Nesses casos, é importante pensar em fontes alternativas de carboidratos, como a tapioca.

Qual é a melhor tapioca do mercado?

Sv£o Paulo, SP 04/07/2023 PALADAR - Teste Tapioca - Processo de avaliavßv£o de 12 marcas de tapioca realizado na Escola Wilma Kovesi. Foto: Leo Martins Foto: LEO MARTINS

O Paladar testou, ao lado de profissionais, as melhores marcas de tapioca do mercado. A degustação foi realizada às cegas, como de hábito, e eles começaram a análise dos produtos pela textura do produto na embalagem.

PUBLICIDADE

Depois, foram para o fogão preparar as tapiocas em frigideiras iguais e com a mesma quantidade de massa pronta. Nesse caso, sete colheres de sopa para cada porção. Saiba qual se destacou neste link.