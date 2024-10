Pode fazer suco com a casca do abacaxi? Saiba o que dizem os especialistas

O abacaxi é uma fruta amada pelos brasileiros. Os espinhos escondem uma polpa amarela brilhante, suculenta e muito doce. A casca costuma ser descartada, mas sabia que ela também pode entrar na dieta? Por mais que a polpa também apresenta muitos benefícios, boa parte dos nutrientes está na casca, principalmente em relação aos níveis de vitamina C.

Melhor do que o suco com a casca, especialistas indicam inserir o chá na dieta. Fervendo e coando o chá é mais fácil de garantir que os nutrientes sejam absorvidos, sem que a casca em si seja consumida, evitando os espinhos. Confira os benefícios do abacaxi na reportagem de Gabriel Salim.

Benefícios da casca do abacaxi

A casca do abacaxi é rica em vitamina C e bromelina, em maior quantidade do que na polpa da fruta. Os especialistas indicam inserir a casca na alimentação. Além de evitar desperdício, traz muitos benefícios para o corpo.

No preparo do chá com a casca, é possível preservar boa parte desses nutrientes. O chá de casca de abacaxi fortalece o sistema imunológico, reduz inflamações do corpo, previne doenças cardiovasculares e melhora a digestão. Veja a receita completa aqui.

