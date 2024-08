Quem é que não gosta de um bom café da manhã, não é mesmo? E entre os pratos principais dessa refeição está a tapioca, que pode ter diversos recheios, sejam eles doces ou salgados. Mas para quem quer variar um pouco o cardápio, que tal preparar uma tapioca de beterraba?

Benefícios da beterraba

Beterraba. Foto: Natallia - stock.adobe.com/Adobe stock

A beterraba faz parte do grupo de plantas com raízes tuberosas, que têm o caule acima do solo e uma grande quantidade de nutrientes, sobretudo carboidratos, em formato de reserva energética. Entre os benefícios de maior destaque da raiz está o fortalecimento dos músculos e o controle da pressão arterial, ao fornecer ácido fólico, manganês, potássio e vitaminas A e C, conforme mostra o Agro Estadão.

Ingredientes

Essa receita fácil pode ser feita em poucos passos e requer poucos ingredientes. Além disso, a massa é feita desde o início para uma tapioca de beterraba mais saudável, armazenando todos os nutrientes. Para essa receita você vai precisar de polvilho doce, suco roxo, sal, água filtrada, hibisco desidratado e beterraba com casca em cubos

Preparo da massa

Prepare a infusão de hibisco, peneire e reserve. Misture o polvilho com o sal e, em seguida, junte a infusão de hibisco e misture bem com as mãos, quebrando os blocos que se formam. Bata a beterraba com a infusão no liquidificador, coe e reserve.

Na hora de hidratar, coloque quase toda a água, reservando de 20 ml a 30 ml, pois pode variar de acordo com o polvilho. Deixe descansar alguns minutos e passe a massa numa peneira de trama média. Após obter a massa, armazene em pote hermético na geladeira com um papel toalha por cima. Veja a receita completa.

Preparo da tapioca

Quando for preparar a tapioca de beterraba, esquente bem a tapioqueira ou frigideira. Espalhe a massa uniformemente com uma escumadeira ou colher. Quando as bordas se levantarem ligeiramente, dobre a tapioca ou recheie, mantendo alguns instantes a mais na tapioqueira para que o recheio fique quentinho.