Qual o tempero ideal para arroz?

O arroz é um dos alimentos mais consumidos no Brasil e faz parte da culinária tradicional do país, estando presente quase que diariamente no prato de muitas pessoas.

Apesar disso, existem muitas duvidas sobre como prepará-lo, especialmente por quem é novo na cozinha. Uma das maiores dúvidas é o tempero ideal e o que usar para ter um arroz saboroso. Saiba tudo sobre arroz no Caderno de Receitas “Arroz sem erros! Veja 6 dicas de chef para o arroz perfeito”.

Tempero ideal

Não existe segredo para temperar arroz e apenas o básico já funciona. O mais comum e o que não pode ficar de fora do preparo desse alimento é o alho.

Segundo o chef Enrique Paredes, do Amazo Peruano, “o melhor amigo do arroz é o alho. O alho é perfeito, todo arroz precisa ter alho”, explicou ao Paladar. Além do alho, você pode incluir cebola, cúrcuma e o que mais você achar que combine. Também não esqueça do sal, que é primordial para um arroz saboroso.

Na hora do preparo

Quando for fazer o arroz, comece deixando o alho refogar no óleo ou azeite. Em seguida, acrescente os grãos e o sal. Deixe fritar um pouco e adicione a água fervente até que cubra o arroz. Quando o líquido secar, o seu arroz estará pronto.

Receitas de arroz temperado

Agora que você já sabe preparar um arroz simples com o tempero que não pode faltar, que tal conferir algumas receitas de arroz mais elaboradas. Confira abaixo:

Arroz com mariscos

Arroz com mariscos Foto: Luis Morales Tineo/Divulgação

Feito com polvo, lula, camarões e vieiras, este prato é rico em ingredientes e fica uma delícia. Além disso, é rápido de fazer. Veja a receita completa.

Arroz tropical

Arroz tropical Foto: Luiz Morales Tineo/Divulgação

Feito com arroz jasmim, leva molho sweet chilli, leite de coco e pode ser acompanhado de carne, frango ou peixe. Veja a receita completa.

Arroz com cúrcuma

Arroz com cúrcuma Foto: Frans Rombout/ Adobe Stock

Uma opção um pouco mais simples, a cúrcuma dá um toque especial ao arroz branco de todo dia, somando com os temperos tradicionais. Veja a receita completa.